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Головна Кіно 4 захопливі науково-фантастичні серіали, які ви могли пропустити

4 захопливі науково-фантастичні серіали, які ви могли пропустити

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 19:41
Кращі нові науково-фантастичні серіали — що подивитися ввечері
Серіал "Етернавт". Фото: Netflix
Ключові моменти Етернавт Вбивцебот (Щоденники вбивцебота) Проєкт НЛО Касандра

Світ наукової фантастики завжди приваблював глядачів неймовірними сюжетами, новими технологіями та незвіданими світами. Якщо ви шукаєте серіал, що поєднує напругу, інтелектуальні ідеї та яскраву візуальну подачу, ця добірка для вас.

Про чотири нові наукво-фантастичні серіали в матеріалі Новини.LIVE.

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Етернавт

У спекотну ніч у Буенос-Айресі раптово зникає електрика, а з неба починає падати сніг, який виявляється смертельно токсичним. Він убиває всіх, хто не сховався в приміщенні або не мав захисного костюма. Ветеран Мальвінської війни Хуан Сальво очолює невелику групу вцілілих і вирушає на пошуки своєї дочки Клари. З часом стає зрозуміло, що цей сніг — лише початок.

Вбивцебот (Щоденники вбивцебота)

У технологічному майбутньому охоронний робот таємно здобуває свідомість і, аби не викрити себе, змушений приєднатися до наукової експедиції. Він захищає вчених на небезпечній планеті, хоча насправді мріє лише про спокій і перегляд мильних опер.

Проєкт НЛО

Після ймовірного падіння НЛО телеведучий-скептик Ян Польдгар разом із місцевим уфологом береться розслідувати можливу появу інопланетян. Та не всі мають добрі наміри — дехто прагне використати сенсацію про паранормальне у власних інтересах.

Касандра

Звичайна родина заселяється у старий "розумний" будинок, де їм буде допомагати Кассандра — електронна домашня помічниця, розроблена в 1970-х роках. Але дуже швидко родина розуміє, що вона піде на все, аби втримати їх у будинку.

Раніше ми ділилися добіркою чуттєвих фільмів про справжнє кохання. А також пропонуємо 4 мінісеріали від Netflix з найвищими оцінками на Rotten Tomatoes.

серіал бойовики драма міні-серіал добірка
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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