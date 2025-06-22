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Головна Кіно Магія почуттів — 4 нові фільми про справжнє кохання

Магія почуттів — 4 нові фільми про справжнє кохання

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Дата публікації: 22 червня 2025 14:36
4 фільми про кохання — що поживитись ввечері, у вихідні
Кадр з фільму "Любов, брехня та кровопролиття". Фото: скриншот
Ключові моменти "Дотик" (2024) "Любов, брехня та кровопролиття" (2024) "Мисливиця за часом" (2024) "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" (2025)

Кохання — вічна тема, яка надихає режисерів і зворушує серця глядачів у всьому світі. Це тепле почуття здатне змінити життя, зцілити душу і подарувати надію навіть у найтемніші часи.

Редакція Новини.LIVE радить цікаві стрічки, які зблизять закохані пари.

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"Дотик" (2024)

Стрічка знята за мотивами ісландського бестселера Олафура Юхана Олафссона "Дотик". Вона розповідає про емоційну подорож вдівця, який намагається знайти своє перше кохання. Чоловіку ставлять страшний діагноз і єдиним його бажанням є знову побачити кохану, яка зникла 50 років тому.

"Мисливиця за часом" (2024)

Молода шотландська служниця Агнес, якій постійно не щастить у коханні. Героїня постійно помирає і в новому житті знову закохується в тих, хто замість підтримки та турботи лише постійно додає проблем. Щоб уникнути цієї страшної долі — жінці потрібно пройти шлях просвітлення.

"Любов, брехня та кровопролиття" (2024)

В цій яскравій поєднуються романтикою, екшен та кримінал. Головна героїня Джекі — амбітна бодібілдерка закохується у відлюдкувату менеджерку тренажерного залу Лу та вирушає на змагання до Лас‑Вегаса. Пристрасть пари затягне їх у вир криміналу та злочинних зв'язків.

"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" (2025)

Втративши кохання всього свого життя Марка Дарсі під час гуманітарної місії в Судані, Бріджит 4 роки живе одна і присвячує весь час дітям. Головна героїня дає собі ще один шанс знайти кохання та реєструється в популярному додатку до знайомств. Бріджит із головою поринає у нові почуття.

Раніше ми писали про три найкращі фільми про відпочинок для тих, хто хоче у відпустку. Також наша редакція робила підбірку стрічок про винайдення ядерної зброї.

cinema фільм Крістен Стюарт кохання стосунки
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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