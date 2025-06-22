4 фільми про кохання — що поживитись ввечері, у вихідні

Магія почуттів — 4 нові фільми про справжнє кохання
Кохання — вічна тема, яка надихає режисерів і зворушує серця глядачів у всьому світі. Це тепле почуття здатне змінити життя, зцілити душу і подарувати надію навіть у найтемніші часи.
Редакція Новини.LIVE радить цікаві стрічки, які зблизять закохані пари.
"Дотик" (2024)
Стрічка знята за мотивами ісландського бестселера Олафура Юхана Олафссона "Дотик". Вона розповідає про емоційну подорож вдівця, який намагається знайти своє перше кохання. Чоловіку ставлять страшний діагноз і єдиним його бажанням є знову побачити кохану, яка зникла 50 років тому.
"Мисливиця за часом" (2024)
Молода шотландська служниця Агнес, якій постійно не щастить у коханні. Героїня постійно помирає і в новому житті знову закохується в тих, хто замість підтримки та турботи лише постійно додає проблем. Щоб уникнути цієї страшної долі — жінці потрібно пройти шлях просвітлення.
"Любов, брехня та кровопролиття" (2024)
В цій яскравій поєднуються романтикою, екшен та кримінал. Головна героїня Джекі — амбітна бодібілдерка закохується у відлюдкувату менеджерку тренажерного залу Лу та вирушає на змагання до Лас‑Вегаса. Пристрасть пари затягне їх у вир криміналу та злочинних зв'язків.
"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" (2025)
Втративши кохання всього свого життя Марка Дарсі під час гуманітарної місії в Судані, Бріджит 4 роки живе одна і присвячує весь час дітям. Головна героїня дає собі ще один шанс знайти кохання та реєструється в популярному додатку до знайомств. Бріджит із головою поринає у нові почуття.
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