4 фильма о любви - что поживиться вечером, в выходные

Магия чувств — 4 новых фильма о настоящей любви
Любовь — вечная тема, которая вдохновляет режиссеров и трогает сердца зрителей во всем мире. Это теплое чувство способно изменить жизнь, исцелить душу и подарить надежду даже в самые темные времена.
Редакция Новини.LIVE советует интересные ленты, которые сблизят влюбленные пары.
"Прикосновение" (2024)
Лента снята по мотивам исландского бестселлера Олафура Юхана Олафссона "Прикосновение". Она рассказывает об эмоциональном путешествии вдовца, который пытается найти свою первую любовь. Мужчине ставят страшный диагноз и единственным его желанием является снова увидеть любимую, которая исчезла 50 лет назад.
"Охотница за временем" (2024)
Молодая шотландская служанка Агнес, которой постоянно не везет в любви. Героиня постоянно умирает и в новой жизни снова влюбляется в тех, кто вместо поддержки и заботы только постоянно добавляет проблем. Чтобы избежать этой страшной судьбы — женщине нужно пройти путь просветления.
"Любовь, ложь и кровопролитие" (2024)
В этой яркой сочетаются романтикой, экшен и криминал. Главная героиня Джеки — амбициозная бодибилдерша влюбляется в нелюдимую менеджерку тренажерного зала Лу и отправляется на соревнования в Лас-Вегас. Страсть пары затянет их в водоворот криминала и преступных связей.
"Бриджит Джонс: Влюбленная в парня" (2025)
Потеряв любовь всей своей жизни Марка Дарси во время гуманитарной миссии в Судане, Бриджит 4 года живет одна и посвящает все время детям. Главная героиня дает себе еще один шанс найти любовь и регистрируется в популярном приложении к знакомствам. Бриджит с головой погружается в новые чувства.
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