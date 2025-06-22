4 фильма о любви - что поживиться вечером, в выходные

Кадр из фильма "Любовь, ложь и кровопролитие". Фото: скриншот

Любовь — вечная тема, которая вдохновляет режиссеров и трогает сердца зрителей во всем мире. Это теплое чувство способно изменить жизнь, исцелить душу и подарить надежду даже в самые темные времена.

Редакция Новини.LIVE советует интересные ленты, которые сблизят влюбленные пары.

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"Прикосновение" (2024)

Лента снята по мотивам исландского бестселлера Олафура Юхана Олафссона "Прикосновение". Она рассказывает об эмоциональном путешествии вдовца, который пытается найти свою первую любовь. Мужчине ставят страшный диагноз и единственным его желанием является снова увидеть любимую, которая исчезла 50 лет назад.

"Охотница за временем" (2024)

Молодая шотландская служанка Агнес, которой постоянно не везет в любви. Героиня постоянно умирает и в новой жизни снова влюбляется в тех, кто вместо поддержки и заботы только постоянно добавляет проблем. Чтобы избежать этой страшной судьбы — женщине нужно пройти путь просветления.

"Любовь, ложь и кровопролитие" (2024)

В этой яркой сочетаются романтикой, экшен и криминал. Главная героиня Джеки — амбициозная бодибилдерша влюбляется в нелюдимую менеджерку тренажерного зала Лу и отправляется на соревнования в Лас-Вегас. Страсть пары затянет их в водоворот криминала и преступных связей.

"Бриджит Джонс: Влюбленная в парня" (2025)

Потеряв любовь всей своей жизни Марка Дарси во время гуманитарной миссии в Судане, Бриджит 4 года живет одна и посвящает все время детям. Главная героиня дает себе еще один шанс найти любовь и регистрируется в популярном приложении к знакомствам. Бриджит с головой погружается в новые чувства.

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