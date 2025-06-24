Лучшие новые научно-фантастические сериалы — что посмотреть вечером

Сериал "Этернавт". Фото: Netflix

Мир научной фантастики всегда привлекал зрителей невероятными сюжетами, новыми технологиями и неизведанными мирами. Если вы ищете сериал, сочетающий напряжение, интеллектуальные идеи и яркую визуальную подачу, эта подборка для вас.

О четырех новых научно-фантастических сериалах в материале Новости.LIVE.

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Этернавт

В жаркую ночь в Буэнос-Айресе внезапно исчезает электричество, а с неба начинает падать снег, который оказывается смертельно токсичным. Он убивает всех, кто не спрятался в помещении или не имел защитного костюма. Ветеран Мальвинской войны Хуан Сальво возглавляет небольшую группу выживших и отправляется на поиски своей дочери Клары. Со временем становится понятно, что этот снег — только начало.

Киллербот (Дневники киллербота)

В технологическом будущем охранный робот тайно приобретает сознание и, чтобы не разоблачить себя, вынужден присоединиться к научной экспедиции. Он защищает ученых на опасной планете, хотя на самом деле мечтает только о спокойствии и просмотр мыльных опер.

Проект НЛО

После вероятного падения НЛО телеведущий-скептик Ян Польдгар вместе с местным уфологом берется расследовать возможное появление инопланетян. Но не все имеют добрые намерения - некоторые стремятся использовать сенсацию о паранормальном в собственных интересах.

Кассандра

Обычная семья заселяется в старый "умный" дом, где им будет помогать Кассандра - электронная домашняя помощница, разработанная в 1970-х годах. Но очень быстро семья понимает, что она пойдет на все, чтобы удержать их в доме.

Ранее мы делились подборкой чувственных фильмов о настоящей любви. А также предлагаем 4 мини-сериала от Netflix с самыми высокими оценками на Rotten Tomatoes.