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Стало відомо, чи з'явиться Габріель у 5 сезоні "Емілі в Парижі"

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Дата публікації: 24 червня 2025 14:17
Емілі в Парижі 5 сезон — чи повернеться Лукас Браво до ролі Габріеля
Лукас Браво. Фото: instagram.com/emilyinparis
Ключові моменти Чи повернеться Лукас Браво до ролі Габріеля

Шанувальники серіалу "Емілі в Парижі" із нетерпінням чекають на новий сезон. Однак багатьох хвилювало питання, чи повернеться актор Лукас Браво до своєї ролі красунчика-кухаря Габріеля.

Режисер серіалу Даррен Стар дав відповідь на це питання, пише Deadline.

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Чи повернеться Лукас Браво до ролі Габріеля

Після фіналу 4 сезону романтичної комедії у мережі активно ширилися чутки про те, що Браво планує покинути проєкт. Сам актор заявляв під час інтерв'ю, що відчуває розчарування від того, яким став його персонаж.

Ці слова неабияк засмутили шанувальників серіалу, адже левова частка глядачів сподівається на щасливий фінал Емілі та Габріеля. Натомість Даррен Стар поквапився заспокоїти стурбованих фанатів та заявив, що Браво таки з'явиться у 5 сезоні.

"Я думаю, що це просто непорозуміння. Я вважаю, що він ніколи не мав наміру не повертатися", — відповів режисер.

Серіал Емілі в Парижі - фото
Кадр з серіалу "Емілі в Парижі". Фото: instagram.com/emilyinparis

Ба більше, Стар ще більше заінтригував глядачів щодо романтичних пригод головної героїні та її фаворитів.

"Її особисте життя завжди складне. У нас є Марчелло, Лукас Браво повернеться в цьому сезоні, тому у нас є декілька цікавих, дивовижних подій в плані її особистого життя", — сказав режисер.

А ось кого точно ми не побачимо у фінальному сезоні, так це Камілль Раза, яка зіграла роль колишньої дівчини Габріеля та подруги Емілі Камілль. Акторка вирішила залишити серіал, адже на її думку, історія її героїні у ньому досягла логічного завершення.

Камілль Раза покидає Емілі в Парижі - фото
Камілль Раза у серіалі "Емілі в Парижі". Фото: instagram.com/emilyinparis

Нагадаємо, гучний кримінальний серіал з Томом Гарді продовжили на 2 сезон. А також ми писали, що Тарас Цимбалюк показався на зніманнях шоу "Холостяк".

серіал Netflix актори закордонні зірки "Емілі в Парижі"
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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