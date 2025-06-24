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Главная Кино Стало известно, появится ли Габриэль в 5 сезоне "Эмили в Париже"

Стало известно, появится ли Габриэль в 5 сезоне "Эмили в Париже"

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Дата публикации 24 июня 2025 14:17
Эмили в Париже 5 сезон — вернется ли Лукас Браво к роли Габриэля
Лукас Браво. Фото: instagram.com/emilyinparis
Ключові моменти Вернется ли Лукас Браво к роли Габриэля

Поклонники сериала "Эмили в Париже" с нетерпением ждут новый сезон. Однако многих волновал вопрос, вернется ли актер Лукас Браво к своей роли красавчика-повара Габриэля.

Режиссер сериала Даррен Стар дал ответ на этот вопрос, пишет Deadline.

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Вернется ли Лукас Браво к роли Габриэля

После финала 4 сезона романтической комедии в сети активно распространялись слухи о том, что Браво планирует покинуть проект. Сам актер заявлял во время интервью, что испытывает разочарование от того, каким стал его персонаж.

Эти слова изрядно расстроили поклонников сериала, ведь львиная доля зрителей надеется на счастливый финал Эмили и Габриэля. Зато Даррен Стар поспешил успокоить обеспокоенных фанатов и заявил, что Браво таки появится в 5 сезоне.

"Я думаю, что это просто недоразумение. Я считаю, что он никогда не намеревался не возвращаться", — ответил режиссер.

Серіал Емілі в Парижі - фото
Кадр из сериала "Эмили в Париже". Фото: instagram.com/emilyinparis

Более того, Стар еще больше заинтриговал зрителей относительно романтических приключений главной героини и ее фаворитов.

"Ее личная жизнь всегда сложная. У нас есть Марчелло, Лукас Браво вернется в этом сезоне, поэтому у нас есть несколько интересных, удивительных событий в плане ее личной жизни", — сказал режиссер.

А вот кого точно мы не увидим в финальном сезоне, так это Камилль Раза, которая сыграла роль бывшей девушки Габриэля и подруги Эмили Камилль. Актриса решила покинуть сериал, ведь по ее мнению, история ее героини в нем достигла логического завершения.

Камілль Раза покидає Емілі в Парижі - фото
Камилль Раза в сериале "Эмили в Париже". Фото: instagram.com/emilyinparis

Напомним, нашумевший криминальный сериал с Томом Харди продлили на 2 сезон. А также мы писали, что Тарас Цимбалюк показался на съемках шоу "Холостяк".

сериал Netflix актеры зарубежные звезды "Эмили в Париже"
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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