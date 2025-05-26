Катерина Кузнєцова потрапила під обстріл на Київщині — фото

Катерина Кузнєцова. Фото: instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова потрапила під ворожий обстріл на Київщині. Уламок російського снаряду поцілив у будинок поруч із домом її батьків.

У своєму Instagram зірка показала наслідки атаки з боку Росії.

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Акторка перебувала у батьків на Київщині, коли російські війська завдали масованого удару по Україні в ніч проти 24 травня. Під час атаки у сусідній будинок поруч із оселею Кузнєцових поцілив уламок ворожого снаряду. Внаслідок удару в оселі родини побилися вікна.

Катерина Кузнєцова вийшла на зв'язок з фанами. Фото: instagram.com/katykino

"Я не люблю жалітися… Це не моя історія. Але вчора був найстрашніший день в моєму житті. Я досі не можу повірити, що це було зі мною, моєю родиною і що це було так близько… Я чую свист, біжу до мами в кімнату і як мала дитина обіймаю її. Вона мені каже, що все добре, і тієї самої миті ми бачимо, як уламок падає в будинок навпроти нас", — розповіла акторка.

В оселі Катерини Кузнєцової вибило вікна. Фото: instagram.com/katykino

Родина знаменитості одразу кинулася на допомогу сусідам, але на цьому жахіття не закінчилися. Коли Катерина разом із батьками перебувала на подвір'ї, над будинком пролітав ворожий БпЛА. На щастя, акторка та її рідні встигли дістатися укриття та не постраждали.

"Це неможливо передати словами. Ми живі. Це найголовніше. Будь ласка, бережіть себе", — звернулася до шанувальників Катерина.

Катерина Кузнєцова показала наслідок атаки. Фото: instagram.com/katykino

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