Екатерина Кузнецова попала под обстрел в Киевской области — фото

Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Украинская актриса Екатерина Кузнецова попала под вражеский обстрел в Киевской области. Обломок российского снаряда попал в дом рядом с домом ее родителей.

В своем Instagram звезда показала последствия атаки со стороны России.

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Актриса находилась у родителей на Киевщине, когда российские войска нанесли массированный удар по Украине в ночь на 24 мая. Во время атаки в соседний дом рядом с домом Кузнецовых попал осколок вражеского снаряда. В результате удара в доме семьи вылетели окна.

Екатерина Кузнецова вышла на связь с фанатами. Фото: instagram.com/katykino

"Я не люблю жаловаться... Это не моя история. Но вчера был самый страшный день в моей жизни. Я до сих пор не могу поверить, что это было со мной, моей семьей и что это было так близко... Я слышу свист, бегу к маме в комнату и как маленький ребенок обнимаю ее. Она мне говорит, что все хорошо, и в тот же момент мы видим, как осколок падает в дом напротив нас", — рассказала актриса.

В доме Екатерины Кузнецовой выбило окна. Фото: instagram.com/katykino

Семья знаменитости сразу бросилась на помощь соседям, но на этом ужасы не закончились. Когда Екатерина вместе с родителями находилась во дворе, над домом пролетал вражеский БпЛА. К счастью, актриса и ее родные успели добраться до укрытия и не пострадали.

"Это невозможно передать словами. Мы живы. Это самое главное. Пожалуйста, берегите себя", — обратилась к поклонникам Екатерина.

Екатерина Кузнецова показала последствие атаки. Фото: instagram.com/katykino

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