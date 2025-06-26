Как снимают интимные сцены в кино — Екатерина Кузнецова открыла подробности

Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Украинская актриса Екатерина Кузнецова открыла поклонникам секреты съемочного процесса. В частности, звезда "Любви и пламени" рассказала, как снимают интимные сцены в кино.

Подробностями актриса поделилась в подкасте "Право на...".

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Часто на экране зрители видят настоящую страсть и химию между персонажам, однако за кулисами на самом деле все происходит иначе. Как рассказала Екатерина, снять интимную сцену так, чтобы в нее поверили, задача со звездочкой.

"Дублеров вызывать не приходится, я все делаю сама, но очень не люблю интимные сцены. Отношусь к ним, как к спортивным нормативам. Например, мой муж первые месяцы не мог понять — как это такое может быть. В конце концов я пригласила его на съемочную площадку. И он увидел, как мы снимаем эротическую сцену: я лежу в постели, а на мне носки, спортивные штаны, вся такая закутанная, сверху еще какая-то кофточка, немножечко ее там опустили, будто я без одежды. Поэтому здесь не о страстных историях. Очень трудно переключиться, потому что это работа. На площадке много людей, которые это все наблюдают. Расслабиться очень трудно. Хотя зрителям кажется, что наоборот", — поделилась актриса.

Актриса Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Особенно неловко, по словам звезды, бывает снимать интимные сцены с коллегами, с которыми ты дружишь.

"Когда ты дружишь с актером, знаешь его жену, иногда вы вместе можете где-то встретиться на кофе, а потом вам надо целоваться, это мое самое нелюбимое, я ненавижу это! Мне ужасно некомфортно. Но видели глаза, что выбирали — я читала сценарий, понимала, что будет этот поцелуй. Надо просто пережить. Стараюсь сделать это как можно быстрее. Когда режиссер хочет много дублей, говорю: "Пожалуйста, давайте поскорее. С одного дубля возьмите кусочек, с другого", — поделилась Кузнецова.

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