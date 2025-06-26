Білий дім використав обличчя Антоніни Хижняк — відео

Антоніна Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress

Українська акторка Антоніна Хижняк несподівано з'явилася в агітаційному ролику Білого дому. Щоправда, насправді зірка "Спіймати Кайдаша" участь у зніманнях не брала, а відео згенерував штучний інтелект.

На своїй сторінці в Instagram акторка вже встигла відреагувати на інцидент.

Реклама

Читайте також:

Обличчя Антоніни Хижняк використали у ролику Білого дому

На офіційних сторінках Білого дому з'явився агітаційний ролик Time. Grit. Reward, який рекламує податкову реформу президента США Дональда Трампа. У головній героїні на відео українці впізнали Хижняк.

Директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк припускає, що для створення відео могли використовувати штучний інтелект, натренований на фото української акторки, які є у відкритому доступі.

"Але тоді це означає, що будь-яка реальна людина, яка має цифровий слід, може бути відтворена у вигаданому контексті. І її зображення може бути використане в рекламі, політичних чи державних комунікаціях без її згоди. Поки що в нас немає розуміння, що з цим робити, але цей випадок має привернути увагу експертів із ШІ і дипфейків і підсвітити питання щодо непрозорості генеративного ШІ-контенту", — зазначила Романюк.

Тим часом Антоніна Хижняк вже встигла прокоментували інцидент та навіть зняла жартівливий ролик на цю тему. Акторка із гумором розповіла "як до Білого дому потрапила" і що попросила у Трампа взамін на участь у його агітації.

Нагадаємо, у Китаї за допомогою ШІ відреставрують старі фільми з Брюсом Лі та Джекі Чаном.

А також ми писали, що вийшов перший тизер нового українського фентезі "Мавка. Справжній міф".