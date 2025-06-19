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Головна Кіно Зірка "Спіймати Кайдаша" зачарувала спільними кадрами з сином

Зірка "Спіймати Кайдаша" зачарувала спільними кадрами з сином

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Дата публікації: 19 червня 2025 16:37
Антоніна Хижняк показала 8-річного сина Максима — фото
Акторка Антоніна Хижняк з сином Максимом. Фото: instagram.com/tonya_actress/
Ключові моменти Антоніна Хижняк привітала сина

Відома українська акторка Антоніна Хижняк звернулась до сина в його день. Зірка зізналась, що він змінив її життя та став головною мотивацією для кар'єрного зростання.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Антоніна Хижняк привітала сина

Акторка повідомила, що сьогодні, 19 червня її сину Максиму виповнилося 8 років. Вона із щемом в грудях пригадала, як вперше стала мамою.

"Без перебільшення, це один з найважливіших трансформаційних періодів у моєму житті. Привести у світ нову людину, зіткану з частини твоєї душі і тіла, це велика честь, радість і водночас відповідальність", — поділилась Хижняк.

Зірка зізналась, що саме син дав потужний поштовх розвитку її акторської кар'єри та наповнює її життя дивами. Вона пригадала, як мріяла про те, щоб її синок скоріше підріс та заговорив.

Зірка "Спіймати Кайдаша" зачарувала спільними кадрами з сином - фото 1
Акторка Антоніна Хижняк з сином Максимом. Фото: instagram.com/tonya_actress/
Зірка "Спіймати Кайдаша" зачарувала спільними кадрами з сином - фото 2
Акторка Антоніна Хижняк привітала сина з його днем. Фото: instagram.com/tonya_actress/
Зірка "Спіймати Кайдаша" зачарувала спільними кадрами з сином - фото 3
Акторка Антоніна Хижняк зачарувала фото з сином. Фото: instagram.com/tonya_actress/

"Синочку… Моє рідне дитя…  Як і будь-яка мама, я бажаю тобі тільки всього самого найкращого, що є в цьому світі. І обіцяю тобі бути поряд настільки довго, наскільки зможу. Ти частина великої і люблячої сімʼї, в тебе найкращі бабусі і дідусі, і є навіть дві прабабусі! Ти моє серце, моя душа. Дякую, що ти в мене є", — зворушливо звернулась до сина Хижняк.

Нагадаємо, Paramount Pictures представила трейлер перезапуску культової комедійної франшизи "Голий пістолет" (The Naked Gun) з Ліамом Нісоном і Памелою Андерсон.  Також ми писали про стрічки, які виходять цього четверга в кіно.

діти українські зірки сини "Спіймати Кайдаша" соцмережі
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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