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Головна Кіно Вийшов трейлер перезапуску культової комедії з Ліамом Нісоном

Вийшов трейлер перезапуску культової комедії з Ліамом Нісоном

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Дата публікації: 18 червня 2025 11:23
Комедія "Голий пістолет" — новий трейлер і дата виходу
Кадр із фільму "Голий пістолет". Фото: скріншот
Ключові моменти Комедія "Голий пістолет"

Кінокомпанія Paramount Pictures представила трейлер перезапуску культової комедійної франшизи "Голий пістолет" (The Naked Gun) з Ліамом Нісоном і Памелою Андерсон. Прем'єра запланована на 7 серпня 2025 року.

Трейлер був опублікований на YouTube.

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Комедія "Голий пістолет"

Стрічка показує пригоди сина головного героя культової комедії Френка Дребін-молодшого. Головний герой за слідами батька очолює поліцейський загін і рятує світ від злочинців. Фільм висміює багато стереотипів про роботу копів.

Френка Дребін-молодшого зіграє Ліам Нісон. Памела Андерсон перейме роль Прісцилли Преслі. У стрічці також зіграють Денні Г'юстон, Кевін Дюран і Лайза Коші.

Режисером фільму став учасник гурту Lonely Island Аківа Шаффер, а продюсерами виступили Сет Макфарлейн та Еріка Хаггінс. Шаффер написав сценарій разом із Деном Грегором та Дагом Мандом.

Нагадаємо, ми писали про стрічки, які виходять цього четверга в кіно. Також режисер "Гри в кальмара" Хван Дон Хек розкрив, чи планує спін-офф одного з найпопулярніших серіалів.

cinema закордонні зірки Ліам Нісон Памела Андерсон комедія
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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