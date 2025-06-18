Комедія "Голий пістолет" — новий трейлер і дата виходу

Кадр із фільму "Голий пістолет". Фото: скріншот

Кінокомпанія Paramount Pictures представила трейлер перезапуску культової комедійної франшизи "Голий пістолет" (The Naked Gun) з Ліамом Нісоном і Памелою Андерсон. Прем'єра запланована на 7 серпня 2025 року.

Трейлер був опублікований на YouTube.

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Стрічка показує пригоди сина головного героя культової комедії Френка Дребін-молодшого. Головний герой за слідами батька очолює поліцейський загін і рятує світ від злочинців. Фільм висміює багато стереотипів про роботу копів.

Френка Дребін-молодшого зіграє Ліам Нісон. Памела Андерсон перейме роль Прісцилли Преслі. У стрічці також зіграють Денні Г'юстон, Кевін Дюран і Лайза Коші.

Режисером фільму став учасник гурту Lonely Island Аківа Шаффер, а продюсерами виступили Сет Макфарлейн та Еріка Хаггінс. Шаффер написав сценарій разом із Деном Грегором та Дагом Мандом.

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