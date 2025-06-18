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Главная Кино Вышел трейлер перезапуска культовой комедии с Лиамом Нисоном

Вышел трейлер перезапуска культовой комедии с Лиамом Нисоном

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Дата публикации 18 июня 2025 11:23
Комедия "Голый пистолет" - новый трейлер и дата выхода
Кадр из фильма "Голый пистолет". Фото: скриншот
Ключові моменти Комедия "Голый пистолет"

Кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер перезапуска культовой комедийной франшизы "Голый пистолет" (The Naked Gun) с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон. Премьера запланирована на 7 августа 2025 года.

Трейлер был опубликован на YouTube.

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Комедия "Голый пистолет"

Лента показывает приключения сына главного героя культовой комедии Фрэнка Дрэбина-младшего. Главный герой по следам отца возглавляет полицейский отряд и спасает мир от преступников. Фильм высмеивает многие стереотипы о работе копов.

Фрэнка Дребин-младшего сыграет Лиам Нисон. Памела Андерсон примет роль Присциллы Пресли. В ленте также сыграют Дэнни Хьюстон, Кевин Дюран и Лайза Коши.

Режиссером фильма стал участник группы Lonely Island Акива Шаффер, а продюсерами выступили Сет Макфарлейн и Эрика Хаггинс. Шаффер написал сценарий вместе с Дэном Грегором и Дагом Мандом.

Напомним, мы писали о лентах, которые выходят в этот четверг в кино. Также режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек раскрыл, планирует ли спин-офф одного из самых популярных сериалов.

кино зарубежные звезды Лиам Нисон Памела Андерсон комедия
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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