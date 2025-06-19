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Главная Кино Звезда "Поймать Кайдаша" очаровала совместными кадрами с сыном

Звезда "Поймать Кайдаша" очаровала совместными кадрами с сыном

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Дата публикации 19 июня 2025 16:37
Антонина Хижняк показала 8-летнего сына Максима — фото
Актриса Антонина Хижняк с сыном Максимом. Фото: instagram.com/tonya_actress/
Ключові моменти Антонина Хижняк поздравила сына

Известная украинская актриса Антонина Хижняк обратилась к сыну в его день. Звезда призналась, что он изменил ее жизнь и стал главной мотивацией для карьерного роста.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Антонина Хижняк поздравила сына

Актриса сообщила, что сегодня, 19 июня, ее сыну Максиму исполнилось 8 лет. Она со щемящей грудью вспомнила, как впервые стала мамой.

"Без преувеличения, это один из самых важных трансформационных периодов в моей жизни. Привести в мир нового человека, сотканного из части твоей души и тела, это большая честь, радость и одновременно ответственность", — поделилась Хижняк.

Звезда призналась, что именно сын дал мощный толчок развитию ее актерской карьеры и наполняет ее жизнь чудесами. Она вспомнила, как мечтала о том, чтобы ее сынок поскорее подрос и заговорил.

Зірка "Спіймати Кайдаша" зачарувала спільними кадрами з сином - фото 1
Актриса Антонина Хижняк с сыном Максимом. Фото: instagram.com/tonya_actress/
Зірка "Спіймати Кайдаша" зачарувала спільними кадрами з сином - фото 2
Актриса Антонина Хижняк поздравила сына с его днем. Фото: instagram.com/tonya_actress/
Зірка "Спіймати Кайдаша" зачарувала спільними кадрами з сином - фото 3
Актриса Антонина Хижняк очаровала фото с сыном. Фото: instagram.com/tonya_actress/

"Сыночек... Мое родное дитя... Как и любая мама, я желаю тебе только всего самого лучшего, что есть в этом мире. И обещаю тебе быть рядом настолько долго, насколько смогу. Ты часть большой и любящей семьи, у тебя самые лучшие бабушки и дедушки, и есть даже две прабабушки! Ты мое сердце, моя душа. Спасибо, что ты у меня есть", — трогательно обратилась к сыну Хижняк.

Напомним, Paramount Pictures представила трейлер перезапуска культовой комедийной франшизы "Голый пистолет" (The Naked Gun) с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон. Также мы писали о лентах, которые выходят в этот четверг в кино.

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Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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