Антонина Хижняк показала 8-летнего сына Максима — фото

Звезда "Поймать Кайдаша" очаровала совместными кадрами с сыном
Известная украинская актриса Антонина Хижняк обратилась к сыну в его день. Звезда призналась, что он изменил ее жизнь и стал главной мотивацией для карьерного роста.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Антонина Хижняк поздравила сына
Актриса сообщила, что сегодня, 19 июня, ее сыну Максиму исполнилось 8 лет. Она со щемящей грудью вспомнила, как впервые стала мамой.
"Без преувеличения, это один из самых важных трансформационных периодов в моей жизни. Привести в мир нового человека, сотканного из части твоей души и тела, это большая честь, радость и одновременно ответственность", — поделилась Хижняк.
Звезда призналась, что именно сын дал мощный толчок развитию ее актерской карьеры и наполняет ее жизнь чудесами. Она вспомнила, как мечтала о том, чтобы ее сынок поскорее подрос и заговорил.
"Сыночек... Мое родное дитя... Как и любая мама, я желаю тебе только всего самого лучшего, что есть в этом мире. И обещаю тебе быть рядом настолько долго, насколько смогу. Ты часть большой и любящей семьи, у тебя самые лучшие бабушки и дедушки, и есть даже две прабабушки! Ты мое сердце, моя душа. Спасибо, что ты у меня есть", — трогательно обратилась к сыну Хижняк.
Напомним, Paramount Pictures представила трейлер перезапуска культовой комедийной франшизы "Голый пистолет" (The Naked Gun) с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон. Также мы писали о лентах, которые выходят в этот четверг в кино.
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