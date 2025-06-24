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Головна Кіно Перший тизер "Мавка. Справжній міф" — коли прем'єра

Перший тизер "Мавка. Справжній міф" — коли прем'єра

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 18:14
Мавка Справжній міф — тизер і дата прем'єри
Постер фільму "Мавка. Справжній міф". Фото: instagram.com/mavka.movie
Ключові моменти "Мавка. Справжній міф" — перший тизер і дата прем'єри

Кінокомпанія FILM.UA представила перший офіційний тизер майбутнього фільму "Мавка. Справжній міф". Знімання фентезі почнуться вже у липні.

Новини.LIVE розповідає про фільм детальніше.

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"Мавка. Справжній міф" — перший тизер і дата прем'єри

Спеціально до івано-купальських свят творці фільму випустили перший атмосферний тизер, у якому показали вінок, що пливе по воді, та загадкову Мавку.

Сюжет романтичного фентезі розповість про міфічну Мавку, якій судилося згубити мандрівника в чарівному лісі. Але все йде не за планом — замість того, щоб занапастити біолога Лук'яна, вона закохується в нього. Такий вибір суперечить законам її світу, де русалки та інші мавки полюють на людські душі, живлячись їхньою енергією. Темні сили зроблять усе можливе, аби Мавка не зрадила їхню природу. Варто зазначити, що сюжет фільму оригінальні та не засновані на відомому творі Лесі Українки "Лісова пісня".

Головні ролі у майбутньому фентезі виконають молоді актори Аріна Бочарова та Іван Довженко. Режисеркою стрічки стала Катерина Царик.

Прем'єра фільму запланована в українському прокаті на березень 2026 року.

Нагадаємо, стало відомо, чи повернеться Лукас Браво до ролі Габріеля у 5 сезоні "Емілі в Парижі". А також Paramount+ офіційно продовжив кримінальний серіал з Томом Гарді на 2 сезон.

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Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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