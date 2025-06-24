Мавка Настоящий миф — тизер и дата премьеры

Постер фильма "Мавка. Настоящий миф". Фото: instagram.com/mavka.movie

Кинокомпания FILM.UA представила первый официальный тизер будущего фильма "Мавка. Настоящий миф". Съемки фэнтези начнутся уже в июле.

Новини.LIVE рассказывает о фильме подробнее.

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"Мавка. Настоящий миф" — первый тизер и дата премьеры

Специально к ивано-купальским праздникам создатели фильма выпустили первый атмосферный тизер, в котором показали венок, плывущий по воде, и загадочную Мавку.

Сюжет романтического фэнтези расскажет о мифической Мавке, которой суждено было погубить путешественника в волшебном лесу. Но все идет не по плану — вместо того, чтобы погубить биолога Лукьяна, она влюбляется в него. Такой выбор противоречит законам ее мира, где русалки и другие нимфы охотятся на человеческие души, питаясь их энергией. Темные силы сделают все возможное, чтобы Мавка не предала их природу. Стоит отметить, что сюжет фильма оригинальные и не основаны на известном произведении Леси Украинки "Лесная песня".

Главные роли в будущем фэнтези исполнят молодые актеры Арина Бочарова и Иван Довженко. Режиссером ленты стала Екатерина Царик.

Премьера фильма запланирована в украинском прокате на март 2026 года.

Напомним, стало известно, вернется ли Лукас Браво к роли Габриэля в 5 сезоне "Эмили в Париже". А также Paramount+ официально продлил криминальный сериал с Томом Харди на 2 сезон.