Белый дом использовал лицо Антонины Хижняк — видео

Антонина Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress

Украинская актриса Антонина Хижняк неожиданно появилась в агитационном ролике Белого дома. Правда, на самом деле звезда "Поймать Кайдаша" участие в съемках не принимала, а видео сгенерировал искусственный интеллект.

На своей странице в Instagram актриса уже успела отреагировать на инцидент.

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На официальных страницах Белого дома появился агитационный ролик Time. Grit. Reward, который рекламирует налоговую реформу президента США Дональда Трампа. В главной героине на видео украинцы узнали Хижняк.

Директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк предполагает, что для создания видео могли использовать искусственный интеллект, натренированный на фото украинской актрисы, которые есть в открытом доступе.

"Но тогда это означает, что любой реальный человек, который имеет цифровой след, может быть воспроизведен в вымышленном контексте. И его изображение может быть использовано в рекламе, политических или государственных коммуникациях без его согласия. Пока у нас нет понимания, что с этим делать, но этот случай должен привлечь внимание экспертов по ИИ и дипфейков и подсветить вопрос о непрозрачности генеративного ИИ-контента", — отметила Романюк.

Между тем Антонина Хижняк уже успела прокомментировали инцидент и даже сняла шуточный ролик на эту тему. Актриса с юмором рассказала "как в Белый дом попала" и что попросила у Трампа взамен на участие в его агитации.

Напомним, в Китае с помощью ИИ отреставрируют старые фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном.

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