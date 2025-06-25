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Головна Кіно ШІ "відреставрує" культові фільми з Брюсом Лі та Джекі Чаном

ШІ "відреставрує" культові фільми з Брюсом Лі та Джекі Чаном

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Дата публікації: 25 червня 2025 13:22
Бойовики з Джекі Чаном і Брюсом Лі відреставрує ШІ — що відомо
Брюс Лі у фільмі "Кулак люті". Фото: кадр з відео
Ключові моменти Бойовики з Джекі Чаном і Брюсом Лі відновить ШІ

Культові бойовики з Джекі Чаном, Брюсом Лі та Джетом Лі отримають нове життя. За "реставрацію" фільмів візьметься штучний інтелект.

Про це пише Variety.

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Бойовики з Джекі Чаном і Брюсом Лі відновить ШІ

На 27-му Шанхайському міжнародному кінофестивалі Китайський кінофонд та його партнери виступили із ініціативою подарувати друге життя культовим фільмами..

У рамках проекту "Кіноспадщина кунг-фу" фонд планує масштабну роботу з реставрації 100 класичних стрічок про бойові мистецтва за допомогою штучного інтелекту. А також презентацію нового анімаційного фільму "Краще майбутнє: Кіберкордон", який обіцяє стати першим у світі анімаційним повнометражним фільмом, повністю створеним за допомогою ШІ.

"Від Брюса Лі до Джекі Чана, від "Тигр підкрадається, дракон ховається" до "Воїна-вовка" — ці фільми показали світові життєздатність і дух китайського народу. Вони є нашою кінематографічною візитною карткою для світу", — сказав голова Китайської кінофундації Чжан Цілінь.

Серед фільмів, які планується відреставрувати за допомогою штучного інтелекту, — "Кулак люті", "Великий бос", "Одного разу в Китаї", "Пёяний майстер" та інші культові стрічки. Як повідомив голова компанії Canxing Media Тянь Мін, у першому етапі проєкту буде обрано десять із сотні фільмів, які отримають пріоритетну підтримку. На цей етап передбачено фінансування у розмірі 100 мільйонів юанів (близько 13,9 мільйона доларів США).

Нагадаємо, популярний екшн-серіал з Томом Гарді продовжили на 2 сезон. А також ми писали, що донька Брюса Вілліса показала рідкісні фото з тяжкохворим актором.

Китай фільм Джекі Чан бойовики штучний інтелект
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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