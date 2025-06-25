Боевики с Джеки Чаном и Брюсом Ли отреставрирует ИИ - что известно

Брюс Ли в фильме "Кулак ярости". Фото: кадр из видео

Культовые боевики с Джеки Чаном, Брюсом Ли и Джетом Ли получат новую жизнь. За "реставрацию" фильмов возьмется искусственный интеллект.

Об этом пишет Variety.

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Боевики с Джеки Чаном и Брюсом Ли восстановит ИИ

На 27-м Шанхайском международном кинофестивале Китайский кинофонд и его партнеры выступили с инициативой подарить вторую жизнь культовым фильмам...

В рамках проекта "Кинонаследие кунг-фу" фонд планирует масштабную работу по реставрации 100 классических лент о боевых искусствах с помощью искусственного интеллекта. А также презентацию нового анимационного фильма "Лучшее будущее: Киберграница", который обещает стать первым в мире анимационным полнометражным фильмом, полностью созданным с помощью ИИ.

"От Брюса Ли до Джеки Чана, от "Тигр подкрадывается, дракон прячется" до "Воина-волка" — эти фильмы показали миру жизнеспособность и дух китайского народа. Они являются нашей кинематографической визитной карточкой для мира", — сказал председатель Китайского кинофонда Чжан Цилинь.

Среди фильмов, которые планируется отреставрировать с помощью искусственного интеллекта, — "Кулак ярости", "Большой босс", "Однажды в Китае", "Пёяный мастер" и другие культовые ленты. Как сообщил глава компании Canxing Media Тянь Мин, в первом этапе проекта будет выбрано десять из сотни фильмов, которые получат приоритетную поддержку. На этот этап предусмотрено финансирование в размере 100 миллионов юаней (около 13,9 миллиона долларов США).

Напомним, популярный экшн-сериал с Томом Харди продлили на 2 сезон. А также мы писали, что дочь Брюса Уиллиса показала редкие фото с тяжелобольным актером.