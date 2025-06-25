Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино ИИ "отреставрирует" культовые фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном

ИИ "отреставрирует" культовые фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 13:22
Боевики с Джеки Чаном и Брюсом Ли отреставрирует ИИ - что известно
Брюс Ли в фильме "Кулак ярости". Фото: кадр из видео
Ключові моменти Боевики с Джеки Чаном и Брюсом Ли восстановит ИИ

Культовые боевики с Джеки Чаном, Брюсом Ли и Джетом Ли получат новую жизнь. За "реставрацию" фильмов возьмется искусственный интеллект.

Об этом пишет Variety.

Реклама
Читайте также:

Боевики с Джеки Чаном и Брюсом Ли восстановит ИИ

На 27-м Шанхайском международном кинофестивале Китайский кинофонд и его партнеры выступили с инициативой подарить вторую жизнь культовым фильмам...

В рамках проекта "Кинонаследие кунг-фу" фонд планирует масштабную работу по реставрации 100 классических лент о боевых искусствах с помощью искусственного интеллекта. А также презентацию нового анимационного фильма "Лучшее будущее: Киберграница", который обещает стать первым в мире анимационным полнометражным фильмом, полностью созданным с помощью ИИ.

"От Брюса Ли до Джеки Чана, от "Тигр подкрадывается, дракон прячется" до "Воина-волка" — эти фильмы показали миру жизнеспособность и дух китайского народа. Они являются нашей кинематографической визитной карточкой для мира", — сказал председатель Китайского кинофонда Чжан Цилинь.

Среди фильмов, которые планируется отреставрировать с помощью искусственного интеллекта, — "Кулак ярости", "Большой босс", "Однажды в Китае", "Пёяный мастер" и другие культовые ленты. Как сообщил глава компании Canxing Media Тянь Мин, в первом этапе проекта будет выбрано десять из сотни фильмов, которые получат приоритетную поддержку. На этот этап предусмотрено финансирование в размере 100 миллионов юаней (около 13,9 миллиона долларов США).

Напомним, популярный экшн-сериал с Томом Харди продлили на 2 сезон. А также мы писали, что дочь Брюса Уиллиса показала редкие фото с тяжелобольным актером.

Китай фильм Джеки Чан боевики искусственный интеллект
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации