Брюс Вілліс зараз — донька актора показала його нові фото

Брюс Вілліс та його донька Таллула. Фото: instagram.com/buuski

Донька американського актора Брюса Вілліса Таллула поділилася свіжими кадрами із батьком. Фани змогли побачити, як змінився зірка "Міцного горішка", який не з'являється на публіці.

Світлинами Таллула поділилася в Instagram.

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Який вигляд зараз має Брюс Вілліс

Після того, як в актора діагностували деменцію, він дуже рідко з'являється на публіці. Однак час від часу рідні "міцного горішка" діляться спільними фото із ним.

Так, донька Вілліса опублікувала нові фото, на яких показала, який вигляд зараз має 70-річний актор.

Брюс Вілліс зі своєю донькою Таллулою. Фото: instagram.com/buuski

У кадрі зірка кіно був щасливий, усміхався та обіймав дочку, а також позував поруч із нареченим Таллули. Родина гарно провела час разом за сімейними посиденьками.

Брюс Вілліс з донькою. Фото: instagram.com/buuski

Наречений Таллули та Брюс Вілліс. Фото: instagram.com/buuski

Зазначимо, що 2022 року стало відомо, що в Брюса Вілліса є підозри на афазію. Однак після детального обстеження лікарі поставили актору діагноз — лобно-скоронева деменція. Хвороба може викликати проблеми у поведінці та мовленні, тож зірці довелося закінчити свою кар'єру.

Раніше стало відомо, що зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж" вперше став батьком. А також ми писали, що Анна Саліванчук показала, як разом із синами підкорила Говерлу.