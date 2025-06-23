Брюс Вілліс зараз — донька актора показала його нові фото

Донька тяжкохворого Брюса Вілліса показала, як змінився актор
Донька американського актора Брюса Вілліса Таллула поділилася свіжими кадрами із батьком. Фани змогли побачити, як змінився зірка "Міцного горішка", який не з'являється на публіці.
Світлинами Таллула поділилася в Instagram.
Який вигляд зараз має Брюс Вілліс
Після того, як в актора діагностували деменцію, він дуже рідко з'являється на публіці. Однак час від часу рідні "міцного горішка" діляться спільними фото із ним.
Так, донька Вілліса опублікувала нові фото, на яких показала, який вигляд зараз має 70-річний актор.
У кадрі зірка кіно був щасливий, усміхався та обіймав дочку, а також позував поруч із нареченим Таллули. Родина гарно провела час разом за сімейними посиденьками.
Зазначимо, що 2022 року стало відомо, що в Брюса Вілліса є підозри на афазію. Однак після детального обстеження лікарі поставили актору діагноз — лобно-скоронева деменція. Хвороба може викликати проблеми у поведінці та мовленні, тож зірці довелося закінчити свою кар'єру.
Раніше стало відомо, що зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж" вперше став батьком. А також ми писали, що Анна Саліванчук показала, як разом із синами підкорила Говерлу.
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