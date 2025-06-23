Павло Текучев став батьком — відео

Павло Текучев. Фото: instagram.com/pavlo_tekuchev

У родині українського актора Павла Текучева радісне поповнення. Зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж" та його дружина Ангеліна вперше стали батьками.

Щасливу звістку пара повідомила у Instagram.

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Павло Текучев вперше став батьком

У своєму фотоблогу актор та його обраниця поділилася радісним відео, на якому показали новонародженого малюка. Новоспечений зірковий батьком ніжно тримав малюка на руках, а його дружина позувала поруч. У подружжя народився хлопчик.

"Син. Твоє народження найдорожчий подарунок всього життя", — підписали відео Текучеви.

Павло та його дружина не написали, як назвали малюка. Однак у коментарях пару привітали зіркові колеги, які розсекретили ім'я хлопчика — Матвій.

"Вітаємо Матвійчика. Хай росте доровим та щасливим" (Наталка Денисенко).

"Вітаю Матвія, красунчик. Ну і батьків звичайно" (Олексій Комаровський)

"Вітання, нехай синочок росте здоровим на радість мамі і тату" (Олена Світлицька).

"Клас! Синуля! Вітаю вашу родину" (Злата Огнєвіч).

Нагадаємо, зірка "Песиків" Леся Нікітюк вперше стала мамою та показала сина. А також ми писали, що зірка "Місія неможлива" вагітна первістком.