Павло Текучев став батьком — відео

Відомий український актор вперше став батьком
У родині українського актора Павла Текучева радісне поповнення. Зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж" та його дружина Ангеліна вперше стали батьками.
Щасливу звістку пара повідомила у Instagram.
Павло Текучев вперше став батьком
У своєму фотоблогу актор та його обраниця поділилася радісним відео, на якому показали новонародженого малюка. Новоспечений зірковий батьком ніжно тримав малюка на руках, а його дружина позувала поруч. У подружжя народився хлопчик.
"Син. Твоє народження найдорожчий подарунок всього життя", — підписали відео Текучеви.
Павло та його дружина не написали, як назвали малюка. Однак у коментарях пару привітали зіркові колеги, які розсекретили ім'я хлопчика — Матвій.
"Вітаємо Матвійчика. Хай росте доровим та щасливим" (Наталка Денисенко).
"Вітаю Матвія, красунчик. Ну і батьків звичайно" (Олексій Комаровський)
"Вітання, нехай синочок росте здоровим на радість мамі і тату" (Олена Світлицька).
"Клас! Синуля! Вітаю вашу родину" (Злата Огнєвіч).
Нагадаємо, зірка "Песиків" Леся Нікітюк вперше стала мамою та показала сина. А також ми писали, що зірка "Місія неможлива" вагітна первістком.
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