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Главная Кино Известный украинский актер впервые стал отцом

Известный украинский актер впервые стал отцом

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Дата публикации 23 июня 2025 11:42
Павел Текучев стал отцом — видео
Павел Текучев. Фото: instagram.com/pavlo_tekuchev
Ключові моменти Павел Текучев впервые стал отцом

В семье украинского актера Павла Текучева радостное пополнение. Звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж" и его жена Ангелина впервые стали родителями.

Счастливую весть пара сообщила в Instagram.

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Павел Текучев впервые стал отцом

В своем фотоблоге актер и его избранница поделилась радостным видео, на котором показали новорожденного малыша. Новоиспеченный звездный отцом нежно держал малыша на руках, а его жена позировала рядом. У супругов родился мальчик.

"Сын. Твое рождение самый дорогой подарок всей жизни", — подписали видео Текучевы.

Павел и его жена не написали, как назвали малыша. Однако в комментариях пару поздравили звездные коллеги, которые рассекретили имя мальчика — Матвей.

"Поздравляем Матвейчика. Пусть растет здоровым и счастливым" (Наталка Денисенко).

"Поздравляю Матвея, красавчик. Ну и родителей конечно" (Алексей Комаровский)

"Поздравление, пусть сыночек растет здоровым на радость маме и папе" (Елена Светлицкая).

"Класс! Сынуля! Поздравляю вашу семью" (Злата Огневич).

Напомним, звезда "Песиков" Леся Никитюк впервые стала мамой и показала сына. А также мы писали, что звезда "Миссия невозможна" беременна первенцем.

дети актеры украинские звезды звездная пара пополнения в семье
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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