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Главная Кино Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала, как изменился актер

Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала, как изменился актер

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Дата публикации 23 июня 2025 15:36
Брюс Уиллис сейчас — дочь актера показала его новые фото
Брюс Уиллис и его дочь Таллула. Фото: instagram.com/buuski
Ключові моменти Как сейчас выглядит Брюс Уиллис

Дочь американского актера Брюса Уиллиса Таллула поделилась свежими кадрами с отцом. Фаны смогли увидеть, как изменился звезда "Крепкого орешка", который не появляется на публике.

Фотографиями Таллула поделилась в Instagram.

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Как сейчас выглядит Брюс Уиллис

После того, как у актера диагностировали деменцию, он очень редко появляется на публике. Однако время от времени родные "крепкого орешка" делятся совместными фото с ним.

Так, дочь Уиллиса опубликовала новые фото, на которых показала, как сейчас выглядит 70-летний актер.

Донька Брюса Вілліса показала кадри з актором - фото
Брюс Уиллис со своей дочерью Таллулой. Фото: instagram.com/buuski

В кадре звезда кино был счастлив, улыбался и обнимал дочь, а также позировал рядом с женихом Таллулы. Семья хорошо провела время вместе за семейными посиделками.

Який вигляд має Брюс Вілліс - фото
Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/buuski
Брюс Вілліс зараз - фото
Жених Таллулы и Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/buuski

Отметим, что в 2022 году стало известно, что у Брюса Уиллиса есть подозрения на афазию. Однако после детального обследования врачи поставили актеру диагноз - лобно-височная деменция. Болезнь может вызвать проблемы в поведении и речи, поэтому звезде пришлось закончить свою карьеру.

Ранее стало известно, что звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж" впервые стал отцом. А также мы писали, что Анна Саливанчук показала, как вместе с сыновьями покорила Говерлу.

соцсети болезнь Брюс Уиллис актеры зарубежные звезды
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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