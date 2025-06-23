Брюс Уиллис сейчас — дочь актера показала его новые фото

Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала, как изменился актер
Дочь американского актера Брюса Уиллиса Таллула поделилась свежими кадрами с отцом. Фаны смогли увидеть, как изменился звезда "Крепкого орешка", который не появляется на публике.
Фотографиями Таллула поделилась в Instagram.
Как сейчас выглядит Брюс Уиллис
После того, как у актера диагностировали деменцию, он очень редко появляется на публике. Однако время от времени родные "крепкого орешка" делятся совместными фото с ним.
Так, дочь Уиллиса опубликовала новые фото, на которых показала, как сейчас выглядит 70-летний актер.
В кадре звезда кино был счастлив, улыбался и обнимал дочь, а также позировал рядом с женихом Таллулы. Семья хорошо провела время вместе за семейными посиделками.
Отметим, что в 2022 году стало известно, что у Брюса Уиллиса есть подозрения на афазию. Однако после детального обследования врачи поставили актеру диагноз - лобно-височная деменция. Болезнь может вызвать проблемы в поведении и речи, поэтому звезде пришлось закончить свою карьеру.
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