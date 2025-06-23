Брюс Уиллис сейчас — дочь актера показала его новые фото

Брюс Уиллис и его дочь Таллула. Фото: instagram.com/buuski

Дочь американского актера Брюса Уиллиса Таллула поделилась свежими кадрами с отцом. Фаны смогли увидеть, как изменился звезда "Крепкого орешка", который не появляется на публике.

Фотографиями Таллула поделилась в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Как сейчас выглядит Брюс Уиллис

После того, как у актера диагностировали деменцию, он очень редко появляется на публике. Однако время от времени родные "крепкого орешка" делятся совместными фото с ним.

Так, дочь Уиллиса опубликовала новые фото, на которых показала, как сейчас выглядит 70-летний актер.

Брюс Уиллис со своей дочерью Таллулой. Фото: instagram.com/buuski

В кадре звезда кино был счастлив, улыбался и обнимал дочь, а также позировал рядом с женихом Таллулы. Семья хорошо провела время вместе за семейными посиделками.

Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/buuski

Жених Таллулы и Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/buuski

Отметим, что в 2022 году стало известно, что у Брюса Уиллиса есть подозрения на афазию. Однако после детального обследования врачи поставили актеру диагноз - лобно-височная деменция. Болезнь может вызвать проблемы в поведении и речи, поэтому звезде пришлось закончить свою карьеру.

Ранее стало известно, что звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж" впервые стал отцом. А также мы писали, что Анна Саливанчук показала, как вместе с сыновьями покорила Говерлу.