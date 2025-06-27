Антонина Хижняк в ролике Белого дома — актриса объяснила, как это произошло — видео

Антонина Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress

Агитационное видео на странице Белого дома с участием украинской актрисы Антонины Хижняк вызвало бурные обсуждения в сети. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" объяснила, как на самом деле попала в ролик.

Подробностями актриса поделилась в "Сніданку з 1+1".

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На официальном аккаунте Белого дома вчера появился ролик с рекламой налоговой реформы президента США Дональда Трампа, на котором украинцы узнали звезду. Большинство пользователей решили, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом, что также предположили в Институте массовой информации.

Как говорит Антонина, она сама долго не могла понять, как стала лицом кампании американского лидера. Однако потом звезда вспомнила, что на видео действительно она. Оказалось, в свое время актриса снималась для стоковых сервисов видео.

"Я скажет честно, я сразу подумала, что это сгенерированная картинка. Но мне показались очень знакомыми эти декорации. И до меня дошло, что когда-то я снималась для видеостоков. Потом любой желающий мог купить эти материалы. Мне до сих пор странно. Представьте, среди миллиардов видео они выбрали именно это. Вряд ли они знали, что я украинка. Но мне кажется, для нас это прикольный инцидент. А может, даже знак какой-то скрытой поддержки", — поделилась Хижняк.

Кроме того, актриса поблагодарила украинцев за то, что они оперативно обратили внимание на ролик и даже стали на ее защиту, думая, что создатели ролика "украли" лицо звезды.

"Я очень благодарна людям, которые очень оперативно за меня вступились. Если бы это действительно оказалось искусственным интеллектом, и использованным без моего согласия, это было бы очень плохо и очень странно. Я благодарю всех, кто волновался", — сказала Антонина.

Напомним, культовые боевики с Джеки Чаном и Брюсом Ли восстановят с помощью ИИ. А также актриса Екатерина Кузнецова рассказала, как на самом деле снимают интимные сцены в кино.