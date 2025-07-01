Татьяна Шелига в тяжелом состоянии — что известно — фото

Татьяна Шелига. Фото: facebook.com/sheligatatyana

Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига после сложной операции на сердце стала реже появляться на публике, а недавно совсем перестала выходить на связь. Сейчас звезда сериала "Когда мы дома" находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила дочь актрисы Анастасия Савицкая-Шелига в Facebook.

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Дочь артистки в своем блоге обратилась к поклонникам звездной мамы. Анастасия сообщила, что 76-летняя Татьяна Леонардовна пока почти не пользуется телефоном, поэтому не имеет возможности выйти на связь.

"Мама в очень тяжелом состоянии. Телефоном почти не пользуется. Я ни у кого ничего не прошу...", — написала дочь звезды.

Актриса Татьяна Шелига. Фото: facebook.com/sheligatatyana

Анастасия не стала вдаваться в подробности относительно состояния здоровья актрисы и объяснять, что произошло.

Как известно, в начале 2022 года Татьяна Шелига попала в больницу с закрытой на 99% аортой. Актриса перенесла сложную операцию в Институте сердца, где ей установили стент.

Напомним, ранее певица Камалия впервые рассказала, как у нее диагностировали рак.

А также дочь Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядит тяжелобольной актер.