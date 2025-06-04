Ада Роговцева показала рідкісний кадр з покійним чоловіком — фото

Ада Роговцева. Фото: facebook.com/adarogovtseva

Українська акторка Ада Роговцева зворушливо вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка, актора Костянтина Степанкова. Зірка театру та кіно показала, якими вони та їхні діти були багато років тому.

Архівною світлиною акторка поділилася на своїй сторінці в Facebook.

Реклама

Читайте також:

Ада Роговцева вшанувала пам'ять чоловіка

У вівторок, 3 червня, Костянтин Степанков мав святкувати свій 97-й день народження. З особливої нагоди Ада Роговцева опублікувала архівне чорно-біле фото, на якому позувала поруч із чоловіком та двома дітьми.

"День народження чоловіка. Вже двадцятий без нього. Сьогодні виповнилося б 97", — підписала світлину акторка.

Ада Роговцева з чоловіком та двома дітьми. Фото: facebook.com/adarogovtseva

Костянтина Степанкова не стало 22 липня 2004 року. Актор пішов з життя у 76 років внаслідок раку підшлункової залози. До слова, син подружжя Костянтин також помер після тривалої боротьби із онкологією у липні 2012 року.

Нагадаємо, зірка "Кріпосної" Анна Сагайдачна замилувала фото з чоловіком та двома дітьми. А також Ольга Сумська на архівному фото показала, якою була 42 роки тому.