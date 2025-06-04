Ада Роговцева показала редкий кадр с покойным мужем — фото

Ада Роговцева. Фото: facebook.com/adarogovtseva

Украинская актриса Ада Роговцева трогательно почтила память своего покойного мужа, актера Константина Степанкова. Звезда театра и кино показала, какими они и их дети были много лет назад.

Архивной фотографией актриса поделилась на своей странице в Facebook.

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Ада Роговцева почтила память мужа

Во вторник, 3 июня, Константин Степанков должен был праздновать свой 97-й день рождения. По особому случаю Ада Роговцева опубликовала архивное черно-белое фото, на котором позировала рядом с мужем и двумя детьми.

"День рождения мужа. Уже двадцатый без него. Сегодня исполнилось бы 97", — подписала фотографию актриса.

Ада Роговцева с мужем и двумя детьми. Фото: facebook.com/adarogovtseva

Константина Степанкова не стало 22 июля 2004 года. Актер ушел из жизни в 76 лет вследствие рака поджелудочной железы. К слову, сын супругов Константин также умер после длительной борьбы с онкологией в июле 2012 года.

Напомним, звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная очаровала фото с мужем и двумя детьми. А также Ольга Сумская на архивном фото показала, какой была 42 года назад.