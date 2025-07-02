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Донька зірки "Коли ми вдома" шокувала подробицями про її стан

2 липня 2025 15:45
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Тетяна Шеліга у важкому стані — донька акторки шокувала подробицями — фото
Тетяна Шеліга. Фото: facebook.com/sheligatatyana
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Українська акторка Тетяна Шеліга перебуває у тяжкому стані. Донька знаменитості Анастасія Савицька-Шеліга розкрила подробиці про стан здоров'я мами.

Деталями про те, що сталося з акторкою, її донька розповіла Oboz.ua.

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Стан Тетяни Шеліги серйозно погіршився

Як розповіла Анастасія, самопочуття акторки почало погіршуватися після Великодня, 20 квітня. У зірки з'явився нестерпний біль у спині у тому місці, де її прооперували 2022 року.

З того часу стан Тетяни Леонардівни ставав все гіршим. Зірка серіалу "Коли ми вдома" спочатку пересувалася на ходунках, а згодом перестала ходити.

"В неї почалися жахливі болі в спині — саме в тій ділянці, де кілька років тому була проведена операція. Вона плакала, кричала… Через якісь дні її подруги принесли ходунки з колесами, вона трохи з цією допомогою пересувалася. Але з часом усе ставало гірше. Вона вже могла тільки сидіти, почали дуже набрякати ноги. Якийсь час вже зовсім не підіймається", — розповіла Анастасія.

Акторка Тетяна Шеліга у важкому стані - деталі
Акторка Тетяна Шеліга. Фото: facebook.com/sheligatatyana

Наразі донька акторки власними силами намагається допомогти хворій мамі. Родина зверталася до різних лікарів та фахівців, але поки що ситуація не покращується.

Ба більше, за словами Анастасії, вже тривалий час акторці доводиться увесь час лежати на матраці на підлозі, адже бували випадки, коли вона падала з ліжка. Тому донька зірки планує придбати спеціальне медичне ліжко.

"Мама лежить на підлозі на матраці, який я принесла зі своєї квартири. По-перше, я не можу її підняти — вона майже паралізована. Однак якби і змогла це зробити, то з дивана вона може скотитися. Власне, так вже сталося одного разу, коли я була на роботі. Потім, імовірно, намагалася піднятися і впала. Зараз думаю про функціональне ліжко для важкохворих і протипролежневий матрац", — поділилася Анастасія.

Нагадаємо, 2022 року стало відомо, що Тетяна Шеліга потрапила до лікарні із закритою на 99% аортою. Акторці зробили надскладну та коштовну операцію на серці.

Раніше стало відомо, що у Києві водій таксі побив Тоню Матвієнко.

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