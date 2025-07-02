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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь звезды "Когда мы дома" рассказала подробности о ее состоянии arrow

Дочь звезды "Когда мы дома" рассказала подробности о ее состоянии

2 июля 2025 15:45
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Татьяна Шелига в тяжелом состоянии — дочь актрисы шокировала подробностями — фото
Татьяна Шелига. Фото: facebook.com/sheligatatyana
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинская актриса Татьяна Шелига находится в тяжелом состоянии. Дочь знаменитости Анастасия Савицкая-Шелига раскрыла подробности о состоянии здоровья мамы.

Детали о том, что произошло с актрисой, ее дочь рассказала Oboz.ua.

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Состояние Татьяны Шелиги серьезно ухудшилось

Как рассказала Анастасия, самочувствие актрисы начало ухудшаться после Пасхи, 20 апреля. У звезды появилась невыносимая боль в спине в том месте, где ее прооперировали в 2022 году.

С тех пор состояние Татьяны Леонардовны становилось все хуже. Звезда сериала "Когда мы дома" сначала передвигалась на ходунках, а впоследствии перестала ходить.

"У нее начались ужасные боли в спине — именно в той области, где несколько лет назад была проведена операция. Она плакала, кричала... Через какие-то дни ее подруги принесли ходунки с колесами, она немного с этой помощью передвигалась. Но со временем все становилось хуже. Она уже могла только сидеть, начали очень отекать ноги. Какое-то время уже совсем не поднимается", — рассказала Анастасия.

Акторка Тетяна Шеліга у важкому стані - деталі
Актриса Татьяна Шелига. Фото: facebook.com/sheligatatyana

Сейчас дочь актрисы собственными силами пытается помочь больной маме. Семья обращалась к разным врачам и специалистам, но пока ситуация не улучшается.

Более того, по словам Анастасии, уже длительное время актрисе приходится все время лежать на матрасе на полу, ведь бывали случаи, когда она падала с кровати. Поэтому дочь звезды планирует приобрести специальную медицинскую кровать.

"Мама лежит на полу на матрасе, который я принесла из своей квартиры. Во-первых, я не могу ее поднять — она почти парализована. Однако если бы и смогла это сделать, то с дивана она может скатиться. Собственно, так уже случилось однажды, когда я была на работе. Потом, вероятно, пыталась подняться и упала. Сейчас думаю о функциональной кровати для тяжелобольных и противопролежневом матрасе", — поделилась Анастасия.

Напомним, в 2022 году стало известно, что Татьяна Шелига попала в больницу с закрытой на 99% аортой. Актрисе сделали сложнейшую и дорогостоящую операцию на сердце.

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