Тоню Матвієнко побив таксист — реакція Bolt, фото

Тоня Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко стала жертвою нападу таксиста служби Bolt у Києві. У компанії відреагували на інцидент і пообіцяли провести власне розслідування.

Представники компанії відповіли на допис артистки в Instagram.

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У коментарях під публікацією співачки представники компанії висловили свою стурбованість щодо інциденту, що трапився, та назвали дії водія неприпустимими.

У службі таксі пообіцяли провести власне розслідування, а також заявили про готовність співпрацювати з правоохоронними органами.

"Ми глибоко стурбовані цією ситуацією, адже дії водія є неприпустимими. Компанія Bolt дуже серйозно сприймає будь-які скарги на поведінку водіїв. Безпека всіх пасажирів і водіїв є нашим найвищим пріоритетом. Bolt не терпить фізичного, вербального насильства або грубої поведінки", — зазначили у компанії.

Коментар Bolt. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 червня у Києві водій таксі побив Тоню Матвієнко. За словами співачки, чоловік почав агресивно поводитися під час поїздки, а після того, як вона вийшла з автівки, вийшов слідом та вдарив її по голові та в плече.

Поліція вже затримала кривдника — ним виявився 63-річний мешканець столиці. Наразі триває слідство.

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