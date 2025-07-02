Тоню Матвиенко избил таксист — реакция Bolt, фото

Избиение Тони Матвиенко таксистом — в Bolt отреагировали
Украинская певица Тоня Матвиенко стала жертвой нападения таксиста службы Bolt в Киеве. В компании отреагировали на инцидент и пообещали провести собственное расследование.
Представители компании ответили на сообщение артистки в Instagram.
Реакция Bolt на избиение Тони Матвиенко водителем такси
В комментариях под публикацией певицы представители компании выразили свою обеспокоенность по поводу случившегося инцидента и назвали действия водителя недопустимыми.
В службе такси пообещали провести собственное расследование, а также заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.
"Мы глубоко обеспокоены этой ситуацией, ведь действия водителя недопустимы. Компания Bolt очень серьезно воспринимает любые жалобы на поведение водителей. Безопасность всех пассажиров и водителей является нашим наивысшим приоритетом. Bolt не терпит физического, вербального насилия или грубого поведения", — отметили в компании.
Напомним, 30 июня в Киеве водитель такси избил Тоню Матвиенко. По словам певицы, мужчина начал агрессивно вести себя во время поездки, а после того, как она вышла из машины, вышел следом и ударил ее по голове и в плечо.
Полиция уже задержала обидчика — им оказался 63-летний житель столицы. Сейчас продолжается следствие.
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