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Присяжні винесли вердикт у справі репера P. Diddy

2 липня 2025 17:35
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Присяжні у справі репера P. Diddy винесли вердикти за всіма пунктами звинувачення
Репер P. Diddy. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У справі відомого американського репера та продюсера P. Diddy (справжнє ім’я — Шон Комбс) присяжні винесли вердикти за всіма пунктами звинувачення. Вироки будуть оголошені найближчим часом.

Про це повідомляє NBS.News у середу, 2 липня.

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Суд над P. Diddy

P. Diddy висунуто п'ять кримінальних звинувачень: одне звинувачення у змові з метою рекету; два звинувачення у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації шляхом насильства, шахрайства або примусу; та два звинувачення у перевезенні людей для заняття проституцією.

Вироки будуть оголошені найближчим часом. Сам репер повністю заперечує звинувачення проти себе.

Також медіа пишуть, що P. Diddy стояв на колінах у залі суду, схиливши голову на стілець, ніби в молитві, після того, як уникнув довічного ув’язнення за найтяжчими обвинуваченнями у своїй справі.

Його родина стояла на задньому плані, аплодуючи та вітаючи рішення. Адвокати захисту обіймалися, а сам Комбс міцно обійняв свого адвоката Браяна Стіла.

Що відомо про справу 

Американського репера P. Diddy судять за низкою серйозних звинувачень, включно з участю в організованій злочинній групі, секс-торгівлею та перевезенням людей з метою проституції. Судовий процес проходить у федеральному суді Манхеттена.

За даними слідства, P. Diddy систематично організовував вечірки, під час яких відбувалися сексуальні злочини, включно з насильством, шантажем та торгівлею людьми. Основними свідками обвинувачення виступили кілька жінок, зокрема його колишня партнерка Кассандра Вентура.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути можливість помилування репера P. Diddy, якщо з’ясується, що до нього ставилися несправедливо.

Тим часом адвокати P. Daddy різко розкритикували обшук у його камері, під час якого, за їхніми словами, було вилучено особисті документи. Захист вважає ці дії серйозним порушенням прав музиканта й наполягає або на скасуванні обвинувального висновку, або на заміні прокурорів, які займаються справою.

США суд шоу-бізнес репер P. Diddy
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