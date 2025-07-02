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Присяжные вынесли вердикт по делу рэпера P. Diddy

2 июля 2025 17:35
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Присяжные по делу рэпера P. Diddy вынесли вердикты по всем пунктам обвинения
Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В деле известного американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) присяжные вынесли вердикты по всем пунктам обвинения. Приговоры будут оглашены в ближайшее время.

Об этом сообщает NBS.News в среду, 2 июля.

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P. Diddy выдвинуто пять уголовных обвинений: одно обвинение в сговоре с целью рэкета; два обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации путем насилия, мошенничества или принуждения; и два обвинения в перевозке людей для занятия проституцией.

Приговоры будут объявлены в ближайшее время. Сам рэпер полностью отрицает обвинения против себя.

Также медиа пишут, что P. Diddy стоял на коленях в зале суда, склонив голову на стул, будто в молитве, после того как избежал пожизненного заключения по самым тяжелым обвинениям в своем деле.

Его семья стояла на заднем плане, аплодируя и приветствуя решение. Адвокаты защиты обнимались, а сам Комбс крепко обнял своего адвоката Брайана Стила.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность помилования рэпера P. Diddy, если выяснится, что к нему относились несправедливо.

Тем временем адвокаты P. Daddy резко раскритиковали обыск в его камере, во время которого, по их словам, были изъяты личные документы. Защита считает эти действия серьезным нарушением прав музыканта и настаивает либо на отмене обвинительного заключения, либо на замене прокуроров, которые занимаются делом.

США суд шоу-бизнес рэпер P. Diddy
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