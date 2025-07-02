Присяжные по делу рэпера P. Diddy вынесли вердикты по всем пунктам обвинения

Присяжные вынесли вердикт по делу рэпера P. Diddy
В деле известного американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) присяжные вынесли вердикты по всем пунктам обвинения. Приговоры будут оглашены в ближайшее время.
Об этом сообщает NBS.News в среду, 2 июля.
Суд над P. Diddy
P. Diddy выдвинуто пять уголовных обвинений: одно обвинение в сговоре с целью рэкета; два обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации путем насилия, мошенничества или принуждения; и два обвинения в перевозке людей для занятия проституцией.
Приговоры будут объявлены в ближайшее время. Сам рэпер полностью отрицает обвинения против себя.
Также медиа пишут, что P. Diddy стоял на коленях в зале суда, склонив голову на стул, будто в молитве, после того как избежал пожизненного заключения по самым тяжелым обвинениям в своем деле.
Его семья стояла на заднем плане, аплодируя и приветствуя решение. Адвокаты защиты обнимались, а сам Комбс крепко обнял своего адвоката Брайана Стила.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность помилования рэпера P. Diddy, если выяснится, что к нему относились несправедливо.
Тем временем адвокаты P. Daddy резко раскритиковали обыск в его камере, во время которого, по их словам, были изъяты личные документы. Защита считает эти действия серьезным нарушением прав музыканта и настаивает либо на отмене обвинительного заключения, либо на замене прокуроров, которые занимаются делом.
Читайте Новини.LIVE!