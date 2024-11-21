Скандал у справі Puff Daddy: обшук і пошук компромату на жертв

P.Diddy. Фото: скриншот відео

Адвокати репера Шона Комбза, відомого як Puff Daddy, обурені обшуком у його камері, під час якого вилучили особисті документи музиканта. Вони вважають, що такі дії є грубим порушенням прав їхнього клієнта. Наразі захист вимагає скасувати обвинувальний висновок або замінити групу прокурорів, які ведуть справу.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Захисники заявляють, що вилучені 19 сторінок рукописних записів містять стратегії, які музикант готував для своєї команди адвокатів. Водночас прокурори стверджують, що записи містять іншу інформацію, зокрема, вказівки для членів родини Комбза. У них він нібито просив знайти компромат на двох осіб, які проходять жертвами у його справі.

Адвокат репера Марк Агніфіло назвав обшук "спланованою зачисткою". За його словами, дії прокурорів мають на меті максимально ускладнити підготовку до захисту на майбутньому судовому процесі. Адвокат наполягає на тому, що ситуація є неприйнятною і вимагає негайного втручання суду.

Puff Daddy продумає свій захист. Фото: скриншот відео

Прокурорка Мері Славік заявила, що всі дії були проведені законно. За її словами, вилучені записи передали окремій групі експертів, які перевіряють документи, щоб не допустити порушень прав обвинуваченого.

Суддя Арун Субраманіан вже розпорядився, щоб усі копії вилучених матеріалів були видалені, поки триватиме розгляд ситуації. Як саме це вплине на хід справи, поки що невідомо.

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