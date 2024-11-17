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Доньки P. Diddy вшанували пам'ять своєї покійної матері

17 листопада 2024 07:50
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Доньки P. Diddy звернулися до покійної матері в роковини смерті - фото
Кім Портер з доньками. Фото: instagram.com/ladykp
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Доньки-близнючки репера P. Diddy (Шона Комбса)  — Д'Ліла Джессі — згадали свою покійну матір Кім Портер. Модель померла шість років тому від пневмонії.

У роковини трагедії дівчата поділилися зворушливим дописом у Instagram.

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Сестри поділилася чорно-білою світлиною із мамою. У кадрі Портер позувала із новонародженими донечками.

У підписі до фото Д'Ліла та Джессі розчулили своїм зверненням до покійної мами.

"Ми не можемо повірити, що минуло вже шість років без тебе. Ми думаємо про тебе щосекунди. Ми любимо і сумуємо за тобою так сильно, що словами не передати. Ми хотіли б, щоб ти була тут, з нами, але ми знаємо, що твій дух буде з нами завжди! Ми любимо тебе, мамочко", — звернулися до найріднішої дівчата.

P. Diddy та Кім Портер з дітьми
P. Diddy та Кім Портер з дітьми. Фото: instagram.com/the_combs_twins

Нагадаємо, P. Diddy та Кім портер були у стосунках протягом 13 років, але офіційно так і не одружилися. За час роману у пари народилося троє спільних дітей — син Крістіан і доньки-близнючки Д'Ліла та Джессі. Окрім того, репер всиновив сина моделі від попередніх стосунках — Квінсі.

Кім Портер померла 15 листопада 2018 року в 46 років. Офіційною причиною смерті моделі стала пневмонія.

Раніше ми розповідали подробиці про загадкову смерть колишньої дівчини P. Diddy.

Також стало відомо, чому Дженніфер Лопес розірвала стосунки зі скандальним репером.

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