Дженніфер Лопес розповіла про розрив із P. Diddy

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Співачка Дженніфер Лопес зізналася, що стало причиною її розриву зі скандальним репером P. Diddy. У мережі знайшли її інтерв'ю за 2001 рік виданню Rolling Stone.

Про це пише The Mirror US.

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Репер зустрічався із Джей Ло у період з 1999 до 2001 року. Їхній роман був бурхливим, хоча Дженніфер звинувачувала репера у зрадах.

Вони обоє приховували свої стосунки і розповіли про них буквально за декілька тижнів до розриву. В інтерв'ю Rolling Stone Джей Ло натякнула на те, що в їхніх стосунках щось не склалося через їхню несумісність.

"P. Diddy любить виходити на вулицю. Він все життя ходить по клубах, займається своїми справами. А я завжди була домосідом", — зізналася тоді зірка.

Нині репер утримується у в'язниці "Метрополітен" у Брукліні в очікуванні федерального суду, який має розпочатися 5 травня 2025 року. Його звинувачують у насиллі та домаганнях.

Нагадаємо, раніше відома співачка приголомшила подробицями про участь неповнолітніх в "білих вечірках". А також Стінг відреагував на скандал з P. Diddy та висловився на про їхній спільний виступ.