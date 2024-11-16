Дженнифер Лопес рассказала о разрыве с P. Diddy

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Певица Дженнифер Лопес призналась, что стало причиной ее разрыва со скандальным рэпером P. Diddy. В сети нашли ее интервью за 2001 год изданию Rolling Stone.

Об этом пишет The Mirror US.

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Рэпер встречался с Джей Ло в период с 1999 по 2001 год. Их роман был бурным, хотя Дженнифер обвиняла рэпера в изменах.

Они оба скрывали свои отношения и рассказали о них буквально за несколько недель до разрыва. В интервью Rolling Stone Джей Ло намекнула на то, что в их отношениях что-то не сложилось из-за их несовместимости.

"P. Diddy любит выходить на улицу. Он всю жизнь ходит по клубам, занимается своими делами. А я всегда была домоседом", — призналась тогда звезда.

В настоящее время рэпера удерживают в тюрьме "Метрополитен" в Бруклине в ожидании федерального суда, который должен начаться 5 мая 2025 года. Его обвиняют в насилии и притязаниях.

Напомним, ранее известная певица ошеломила подробностями об участии несовершеннолетних в "белых вечеринках". А также Стинг отреагировал на скандал с P. Diddy и высказался об их совместном выступлении.