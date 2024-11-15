Дженніфер Лопес засвітила бюст в розкішній сукню - фото

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Співачка Дженніфер Лопес на тлі розлучення з актором Беном Аффлеком в повній мірі демонструє свою енергійність та красу. Зірка майже щодня ділиться новими зніманнями в соцмережах.

На своїй сторінці в Instagram Джей Ло поділилася кадрами у вишуканому образі.

Читайте також:

Дженніфер Лопес покрасувалася в розкішній сукні

Зірка приміряла черговий ефектний образ. Дженніфер Лопес з'явилася у кадрі в темно-бірюзовій сукні розшитій лелітками. У руках Дженніфер тримала іменний стакан, всипану стразами.

Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес після розлучення. Фото: instagram.com/jlo

Родзинки образі додали оздоблення з пір'я, а також глибокий виріз в зоні декольте, який сягнув майже до талії.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Свій вишуканий образ Джей Ло доповнила стильною укладкою та яскравим макіяжем. Манікюр зірка також зробила під стать сукні.

Манікюр Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Також Лопес продемонструвала ще один схожий образ. Для другого аутфіту знаменитість обрала чорну сукню, також із глибоким декольте, пір'ям та розсипом леліток.

Джей Ло вразила своїм образом. Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, Дженніфер Лопес стала зіркою на модному показі на честь 45-річчя Elie Saab.

Раніше колишня працівниця Джей Ло розповіла, чи причетна зірка до злочинів свого колишнього P. Diddy.