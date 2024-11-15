Дженніфер Лопес засвітила бюст в розкішній сукню - фото

З глибоким декольте та пір'ям — Джей Ло вразила розкішним образом
Співачка Дженніфер Лопес на тлі розлучення з актором Беном Аффлеком в повній мірі демонструє свою енергійність та красу. Зірка майже щодня ділиться новими зніманнями в соцмережах.
На своїй сторінці в Instagram Джей Ло поділилася кадрами у вишуканому образі.
Дженніфер Лопес покрасувалася в розкішній сукні
Зірка приміряла черговий ефектний образ. Дженніфер Лопес з'явилася у кадрі в темно-бірюзовій сукні розшитій лелітками. У руках Дженніфер тримала іменний стакан, всипану стразами.
Родзинки образі додали оздоблення з пір'я, а також глибокий виріз в зоні декольте, який сягнув майже до талії.
Свій вишуканий образ Джей Ло доповнила стильною укладкою та яскравим макіяжем. Манікюр зірка також зробила під стать сукні.
Також Лопес продемонструвала ще один схожий образ. Для другого аутфіту знаменитість обрала чорну сукню, також із глибоким декольте, пір'ям та розсипом леліток.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес стала зіркою на модному показі на честь 45-річчя Elie Saab.
Раніше колишня працівниця Джей Ло розповіла, чи причетна зірка до злочинів свого колишнього P. Diddy.
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