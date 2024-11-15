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З глибоким декольте та пір'ям — Джей Ло вразила розкішним образом

15 листопада 2024 14:39
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Дженніфер Лопес засвітила бюст в розкішній сукню - фото
Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Співачка Дженніфер Лопес на тлі розлучення з актором Беном Аффлеком в повній мірі демонструє свою енергійність та красу. Зірка майже щодня ділиться новими зніманнями в соцмережах.

На своїй сторінці в Instagram Джей Ло поділилася кадрами у вишуканому образі. 

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Зірка приміряла черговий ефектний образ. Дженніфер Лопес з'явилася у кадрі в темно-бірюзовій сукні розшитій лелітками. У руках Дженніфер тримала іменний стакан, всипану стразами.

Джей Ло
Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес після розлучення
Дженніфер Лопес після розлучення. Фото: instagram.com/jlo

Родзинки образі додали оздоблення з пір'я, а також глибокий виріз в зоні декольте, який сягнув майже до талії.

Співачка Дженніфер Лопес
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Свій вишуканий образ Джей Ло доповнила стильною укладкою та яскравим макіяжем. Манікюр зірка також зробила під стать сукні.

Манікюр Дженніфер Лопес
Манікюр Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Також Лопес продемонструвала ще один схожий образ. Для другого аутфіту знаменитість обрала чорну сукню, також із глибоким декольте, пір'ям та розсипом леліток.

Джей Ло вразила своїм образом
Джей Ло вразила своїм образом. Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, Дженніфер Лопес стала зіркою на модному показі на честь 45-річчя Elie Saab.

Раніше колишня працівниця Джей Ло розповіла, чи причетна зірка до злочинів свого колишнього P. Diddy.

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