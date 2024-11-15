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С глубоким декольте и перьями — Джей Ло удивила роскошным образом

15 ноября 2024 14:39
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Дженнифер Лопес засветила бюст в роскошном платье - фото
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Певица Дженнифер Лопес на фоне развода с актером Беном Аффлеком в полной мере демонстрирует свою энергичность и красоту. Звезда почти каждый день делится новыми съемками в соцсетях.

На своей странице в Instagram Джей Ло поделилась кадрами в изысканном образе.

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Звезда примерила очередной эффектный образ. Дженнифер Лопес появилась в кадре в темно-бирюзовом платье расшитом пайетками. В руках Дженнифер держала именной стакан, усыпанный стразами.

Джей Ло
Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес после развода
Дженнифер Лопес после развода. Фото: instagram.com/jlo

Изюменки образу добавили отделка из перьев, а также глубокий вырез в зоне декольте, который достиг почти до талии.

Певица Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Свой изысканный образ Джей Ло дополнила стильной укладкой и ярким макияжем. Маникюр звезда также сделала под стать платью.

Маникюр Дженнифер Лопес
Маникюр Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Также Лопес продемонстрировала еще один схожий образ. Для второго аутфита знаменитость выбрала черное платье, также с глубоким декольте, перьями и россыпью пайеток.

Джей Ло поразила своим образом
Джей Ло поразила своим образом. Фото: instagram.com/jlo

Напомним, Дженнифер Лопес стала звездой на модном показе в честь 45-летия Elie Saab.

Ранее бывшая работница Джей Ло рассказала, причастна ли звезда к преступлениям своего бывшего P. Diddy.

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