Дженнифер Лопес засветила бюст в роскошном платье - фото

С глубоким декольте и перьями — Джей Ло удивила роскошным образом
Певица Дженнифер Лопес на фоне развода с актером Беном Аффлеком в полной мере демонстрирует свою энергичность и красоту. Звезда почти каждый день делится новыми съемками в соцсетях.
На своей странице в Instagram Джей Ло поделилась кадрами в изысканном образе.
Дженнифер Лопес покрасовалась в роскошном платье
Звезда примерила очередной эффектный образ. Дженнифер Лопес появилась в кадре в темно-бирюзовом платье расшитом пайетками. В руках Дженнифер держала именной стакан, усыпанный стразами.
Изюменки образу добавили отделка из перьев, а также глубокий вырез в зоне декольте, который достиг почти до талии.
Свой изысканный образ Джей Ло дополнила стильной укладкой и ярким макияжем. Маникюр звезда также сделала под стать платью.
Также Лопес продемонстрировала еще один схожий образ. Для второго аутфита знаменитость выбрала черное платье, также с глубоким декольте, перьями и россыпью пайеток.
Напомним, Дженнифер Лопес стала звездой на модном показе в честь 45-летия Elie Saab.
Ранее бывшая работница Джей Ло рассказала, причастна ли звезда к преступлениям своего бывшего P. Diddy.
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