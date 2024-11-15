Ювілейний показ Elie Saab — сукні зірок

Співачка Селін Діон. Фото: Reuters

Легендарні зірки Голлівуду вийшла на подіум в Саудівській Аравії для показу Elie Saab, присвяченого сезону в Ер-Ріяді. На події було представлено біля 300 нових моделей.

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Модний показ "1001 сезон Elie Saab" був схожий на mini-Coachella. Для гостей заходу співали легендарні зірки — Селін Діон, Дженніфер Лопес і Каміла Кабельо, а також ліванська співачка Ненсі Аджрам і єгипетський музикант Амр Діаб. Серед інших зірок також були присутні Карін Ройтфельд, Холлі Беррі, Моніка Беллуччі, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Поппі Делевінь, Келлі Резерфорд, Алек Век, Амелія Грей Гамлін, Адріана Ліма та інші.

Співачка Селін Діон на показі Elie Saab. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес на показі Elie Saab. Фото: Reuters

Моделі суконь від Elie Saab. Фото: Reuters

На показі легендарний дизайнер представив понад 300 моделей. Дебютувало багато новинок, але, можливо, найбільш знаковою стала річ з архіву Saab: культова червона сукня, яку акторка Холлі Беррі одягла на церемонію вручення премії "Оскар" у 2002 році. Тоді на церемонії зірка увійшла в історію як перша темношкіра жінка, яка отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль.

Акторка Холлі Беррі на показі Elie Saab. Фото: Reuters

Нагадаємо, акторка Зендея підкорила червону доріжку в образі Шер. А також акторка Анджеліна Джолі на червоній доріжці вразила кучерями.