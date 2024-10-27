Анджеліна Джолі вийшла не червону доріжку із об'ємними кучерями

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Акторка Анджеліна Джолі завітала на прем'єру свого фільму "Марія" у новому образі. Зірка вразила новою зачіскою.

Про це пише People.

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Зірка розкішно виглядала у довгій шовковій сукні нюдового кольору та чорному жакеті. Цього разу акторка, яка зазвичай виходить на червону доріжку із прямим волоссям, позувала перед камерою з об'мними кучерями.

Свій новий образ для червоної доріжки Джолі доповнила сережками-краплями, яскравою червоною помадою і витонченим макіяжем очей, з невеликою кількістю тіней і чорною підводкою. Манікюр вона зробила в тон губ, нафарбувавши нігті яскраво-червоним кольором.

Анджеліна Джолі з кучерями. Фото: Reuters

Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму "Марія". Фото: Reuters

У байопіку режисера Пабло Ларрена "Марія" Джолі грає покійну оперну співачку Марію Каллас.

Нагадаємо, колишній чоловік Джолі Бред Пітт звинувачує її у проблемах їхніх дітей. А також ми детальніше розповідали про коханого акторки, репера Akala.