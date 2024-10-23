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Джолі закохана в нового бойфренда — хто такий репер Akala

23 жовтня 2024 08:14
Валерія Соколенко - Редактор
Що відомого про нового бойфренда Джолі репера Akala — фото і подробиці
Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
Валерія Соколенко - Редактор

Анджеліна Джолі вперше за довгий час закрутила роман. Ширяться чутки, що вона закохалась у британського репера Akala. 

Хто він такий та як розпочались їхні стосунки дізнавалась редакція Новини.LIVE

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Вперше плітки про їхні не просто дружні прогулянки почали ширитися після спільного виходу з доньками акторки Захари і Шайло на літературному фестивалі "Калабаш", який проходив на Ямайці в травні минулого року.

За пів року їх знову помітили, втім вже на романтичній вечері в Мілані. Останнім часом репера постійно бачать поруч з Джолі. Зокрема, і під час престуру фільму "Марія", в якому акторка зіграла головну героїню — оперну діву Марію Каллас.

Закохані жили разом в готелі протягом Венеціанського кінофестивалю в Італії, а також з'явились на червоній доріжці в Лондоні. Однак, ні разу не виходили у світ, як пара. Завжди тримаються один від одного подалі. Ймовірно, приховують свої стосунки, щоб жити спокійніше.

 

Хто такий репер Akala?

Akala — британський репер, поет, автор книг і активіст. У своїй музиці він поєднує елементи хіп-хопу, реггі та рок-музики. Його справжнє ім’я — Кінгслі Джемісон. Йому 41 рік. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мистецьку кар'єру розпочав у середині 2000-х років. Популярність артист здобув завдяки інтелектуальним текстам, в яких висвітлює соціальні, політичні та расові проблеми. 

Також Akala використовує свої соцмережі для висвітлення тем. які його турбують. Він має вплив та довіру своєї аудиторії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, Анджеліну Джолі підловили з бойфрендом у готелі.Також стали відомі нові деталі війни акторки з її колишнім чоловіком Бредом Піттом.

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