Що відомого про нового бойфренда Джолі репера Akala — фото і подробиці

Джолі закохана в нового бойфренда — хто такий репер Akala
Анджеліна Джолі вперше за довгий час закрутила роман. Ширяться чутки, що вона закохалась у британського репера Akala.
Хто він такий та як розпочались їхні стосунки дізнавалась редакція Новини.LIVE
Початок роману Анджеліни Джолі та Akala
Вперше плітки про їхні не просто дружні прогулянки почали ширитися після спільного виходу з доньками акторки Захари і Шайло на літературному фестивалі "Калабаш", який проходив на Ямайці в травні минулого року.
За пів року їх знову помітили, втім вже на романтичній вечері в Мілані. Останнім часом репера постійно бачать поруч з Джолі. Зокрема, і під час престуру фільму "Марія", в якому акторка зіграла головну героїню — оперну діву Марію Каллас.
Angelina Jolie and Akala are seen leaving the hotel to attend the Maria premiere during the Venice Film Festival. pic.twitter.com/chyyFc3j6O— 21 (@21metgala) August 28, 2024
Закохані жили разом в готелі протягом Венеціанського кінофестивалю в Італії, а також з'явились на червоній доріжці в Лондоні. Однак, ні разу не виходили у світ, як пара. Завжди тримаються один від одного подалі. Ймовірно, приховують свої стосунки, щоб жити спокійніше.
Angelina Jolie reportedly spent two nights with Akala in a London hotel?? https://t.co/Qzbu4iT5LF pic.twitter.com/DEDCWIEMev— celebitchy (@celebitchy) October 22, 2024
Хто такий репер Akala?
Akala — британський репер, поет, автор книг і активіст. У своїй музиці він поєднує елементи хіп-хопу, реггі та рок-музики. Його справжнє ім’я — Кінгслі Джемісон. Йому 41 рік.
Мистецьку кар'єру розпочав у середині 2000-х років. Популярність артист здобув завдяки інтелектуальним текстам, в яких висвітлює соціальні, політичні та расові проблеми.
Також Akala використовує свої соцмережі для висвітлення тем. які його турбують. Він має вплив та довіру своєї аудиторії.
Нагадаємо, Анджеліну Джолі підловили з бойфрендом у готелі.Також стали відомі нові деталі війни акторки з її колишнім чоловіком Бредом Піттом.
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