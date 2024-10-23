Що відомого про нового бойфренда Джолі репера Akala — фото і подробиці

Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Анджеліна Джолі вперше за довгий час закрутила роман. Ширяться чутки, що вона закохалась у британського репера Akala.

Хто він такий та як розпочались їхні стосунки дізнавалась редакція Новини.LIVE

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Початок роману Анджеліни Джолі та Akala

Вперше плітки про їхні не просто дружні прогулянки почали ширитися після спільного виходу з доньками акторки Захари і Шайло на літературному фестивалі "Калабаш", який проходив на Ямайці в травні минулого року.

За пів року їх знову помітили, втім вже на романтичній вечері в Мілані. Останнім часом репера постійно бачать поруч з Джолі. Зокрема, і під час престуру фільму "Марія", в якому акторка зіграла головну героїню — оперну діву Марію Каллас.

Angelina Jolie and Akala are seen leaving the hotel to attend the Maria premiere during the Venice Film Festival. pic.twitter.com/chyyFc3j6O — 21 (@21metgala) August 28, 2024

Закохані жили разом в готелі протягом Венеціанського кінофестивалю в Італії, а також з'явились на червоній доріжці в Лондоні. Однак, ні разу не виходили у світ, як пара. Завжди тримаються один від одного подалі. Ймовірно, приховують свої стосунки, щоб жити спокійніше.

Angelina Jolie reportedly spent two nights with Akala in a London hotel?? https://t.co/Qzbu4iT5LF pic.twitter.com/DEDCWIEMev — celebitchy (@celebitchy) October 22, 2024

Хто такий репер Akala?

Akala — британський репер, поет, автор книг і активіст. У своїй музиці він поєднує елементи хіп-хопу, реггі та рок-музики. Його справжнє ім’я — Кінгслі Джемісон. Йому 41 рік.

Мистецьку кар'єру розпочав у середині 2000-х років. Популярність артист здобув завдяки інтелектуальним текстам, в яких висвітлює соціальні, політичні та расові проблеми.

Також Akala використовує свої соцмережі для висвітлення тем. які його турбують. Він має вплив та довіру своєї аудиторії.

Нагадаємо, Анджеліну Джолі підловили з бойфрендом у готелі.Також стали відомі нові деталі війни акторки з її колишнім чоловіком Бредом Піттом.