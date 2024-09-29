У війні Бреда Пітта та Анджеліни Джолі сталися важливі зміни

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Анджеліна Джолі відкликала позов до ФБР щодо насильства з боку Бреда Пітта стосовно неї та їхніх дітей на борту приватного літака. У 2016 році ФБР розпочало розслідування того випадку, який передував розлученню зоряної пари.

Про це пише Daily Mail.

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49-річна актриса вирішила відкликати цей позов. 60-річний Пітт категорично відкидав усі заяви про фізичне насильство та стверджував, що звинувачення Джолі "абсолютно не відповідають дійсності".

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

За словами Джолі, Пітт у літаку душив одного з їхніх спільних дітей, а іншого вдарив по обличчю.

"У якийсь момент він пролив пиво на Джолі, а також пролив пиво та вино на дітей", — йшлося в офіційних документах.

У результаті розслідування ні до чого не призвело, і справу було закрито без звинувачень.

Однак у квітні 2022 року Джолі під псевдонімом Джейн Доу подала позов до ФБР, вимагаючи надати всю інформацію про перебіг розслідування, посилаючись на Закон про свободу інформації. У той час джерело Page Six стверджувало, що таким чином актриса намагалася добути хоч якусь інформацію, яка ганьбить Бреда Пітта, щоб використовувати її в боротьбі за опіку над дітьми.

"Анджеліна, ймовірно, шукає шматочок інформації, щось ще, що можна використати проти Бреда, щоб нашкодити йому. Це відчайдушний вчинок з метою виявити щось, чого, можливо, і не існує в записах ФБР, щоб оприлюднити це", — розповів інсайдер.

Діти актора стали на бік матері. Так, Пакс у соцмережах назвав Бреда Пітта "засранцем світового класу", а Захара, Вів'єн та Шайло відмовилися від його прізвища, причому остання зробила це офіційно, звернувшись до необхідних інстанцій. Інсайдери повідомляють, що Бред тяжко переживає розрив із дітьми. Це не заважає йому планувати майбутніх дітей з його новою дівчиною, дизайнером ювелірних прикрас Інес де Рамон. Відносини пари стають все міцнішими. Нещодавно Бред та Інес уперше разом вийшли на червону доріжку.