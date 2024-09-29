В войне Брэда Питта и Анджелины Джоли произошли важные изменения

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Анджелина Джоли отозвала иск в ФБР по поводу насилия со стороны Брэда Питта в отношении нее и их детей на борту частного самолета. В 2016 году ФБР начало расследование того случая, который предшествовал разводу звездной пары.

Об этом пишет Daily Mail.

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49-летняя актриса решила отозвать этот иск. 60-летний Питт категорически отвергал все заявления о физическом насилии и утверждал, что обвинения Джоли "совершенно не соответствуют действительности".

Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

По словам Джоли, Питт в самолете душил одного из их общих детей, а другого ударил по лицу.

"В какой-то момент он пролил пиво на Джоли, а также пролил пиво и вино на детей", — говорилось в официальных документах.

В результате расследование ни к чему не привело и дело было закрыто без обвинений.

Однако в апреле 2022 года Джоли под псевдонимом Джейн Доу подала иск в ФБР, требуя предоставить всю информацию о ходе расследования, ссылаясь на Закон о свободе информации. В то время источник Page Six утверждал, что таким образом актриса пыталась добыть хоть какую-то информацию, порочащую Брэда Питта, чтобы использовать ее в борьбе за опеку над детьми.

"Анджелина, вероятно, ищет кусочек информации, что-то еще, что можно использовать против Брэда, чтобы навредить ему. Это отчаянный поступок с целью выявить что-то, чего, возможно, и не существует в записях ФБР, чтобы обнародовать это", — рассказал инсайдер.

Дети актера приняли сторону матери. Так, Пакс в соцсетях назвал Брэда Питта "засранцем мирового класса", а Захара, Вивьен и Шайло отказались от его фамилии, причем последняя сделала это официально, обратившись в необходимые инстанции. Инсайдеры сообщают, что Брэд тяжело переживает разрыв с детьми. Это не мешает ему планировать будущих детей с его новой девушкой, дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Отношения пары становятся все крепче. Недавно Брэд и Инес впервые вышли на красную дорожку.