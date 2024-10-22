Анджеліна Джолі підігріла чутки про роман з репером Akala

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Роман американської акторки Анджеліни Джолі з британським репером Akala, про який ходять чутки, набирає нових обертів. Їх разом помітили у лондонському готелі The Corinthia.

Про це пише видання Page Six.

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Зірку "Чаклунка" помітили разом із музикантом минулого тижня, коли вони прямували до свого номера в лондонському готелі The Corinthia.

"Пара провела ніч з середи на четвер разом в готелі і не розлучалася. Akala відвезли з готелю на одній з машин Анджеліни в п'ятницю — за кілька годин до прем'єри її нового фільму "Марія" на Лондонському кінофестивалі", — поділився інсайдер.

Одне із джерел повідомляє про те, що пара користується окремими машинами, щоб тримати свій роман в таємниці, але це "справжні стосунки".

Анджеліна Джолі на на Лондонському кінофестивалі. Фото: Reuters

Вони разом були присутні на Лондонському кінофестивалі, хоча папараці сфотографували їх окремо.

Після прем'єри пара влаштувала романтичну вечерю в будинку в Сохо-хаусі, недалеко від місця проведення фестивалю.

Інсайдери стверджують, що Джолі та Akala почали зустрічатися з травня 2024 року, після літературного фестивалю на Ямайці, який зірка відвідала разом зі своїми доньками — 19-річною Захарою та 18-річною Шайло.

Ймовірний бойфренд Анджеліна Джолі репер Akala. Фото: instagram.com/akalamusic/

Нагадаємо, колишній чоловік Джолі Бред Пітт звинувачує її у проблемах їхніх дітей. Також ми розповідали 5 секретів краси акторки.