Анджелина Джоли подогрела слухи о романе с рэпером Akala

Джоли застукали в отеле вместе с британским рэпером
Роман американской актрисы Анджелины Джоли с британским рэпером Akala, о котором ходят слухи, набирает новые обороты. Их вместе заметили в лондонском отеле The Corinthia.
Об этом пишет издание Page Six.
Анджелина Джоли закрутила новый роман
Звезду "Малефисенты" заметили вместе с музыкантом на прошлой неделе, когда они направлялись к своему номеру в лондонском отеле The Corinthia.
"Пара провела ночь со среды на четверг вместе в отеле и не расставалась. Akala отвезли из гостиницы на одной из машин Анджелины в пятницу — за несколько часов до премьеры ее нового фильма "Мария" на Лондонском кинофестивале", — поделился инсайдер.
Один из источников сообщает, что пара пользуется отдельными машинами, чтобы держать свой роман в тайне, но это "настоящие отношения".
Они вместе присутствовали на Лондонском кинофестивале, хотя папарацци сфотографировали их по отдельности.
После премьеры пара устроила романтический ужин в доме в Сохо-хаусе, недалеко от места проведения фестиваля.
Инсайдеры утверждают, что Джоли и Akala начали встречаться с мая 2024 года, после литературного фестиваля на Ямайке, который звезда посетила вместе со своими дочерями — 19-летней Захарой и 18-летней Шайло.
Напомним, бывший муж Джоли Брэд Питт обвиняет ее в проблемах их детей. Также мы рассказывали 5 секретов красоты актрисы.
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