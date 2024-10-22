Анджелина Джоли подогрела слухи о романе с рэпером Akala

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Роман американской актрисы Анджелины Джоли с британским рэпером Akala, о котором ходят слухи, набирает новые обороты. Их вместе заметили в лондонском отеле The Corinthia.

Об этом пишет издание Page Six.

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Звезду "Малефисенты" заметили вместе с музыкантом на прошлой неделе, когда они направлялись к своему номеру в лондонском отеле The Corinthia.

"Пара провела ночь со среды на четверг вместе в отеле и не расставалась. Akala отвезли из гостиницы на одной из машин Анджелины в пятницу — за несколько часов до премьеры ее нового фильма "Мария" на Лондонском кинофестивале", — поделился инсайдер.

Один из источников сообщает, что пара пользуется отдельными машинами, чтобы держать свой роман в тайне, но это "настоящие отношения".

Анджелина Джоли на Лондонском кинофестивале. Фото: Reuters

Они вместе присутствовали на Лондонском кинофестивале, хотя папарацци сфотографировали их по отдельности.

После премьеры пара устроила романтический ужин в доме в Сохо-хаусе, недалеко от места проведения фестиваля.

Инсайдеры утверждают, что Джоли и Akala начали встречаться с мая 2024 года, после литературного фестиваля на Ямайке, который звезда посетила вместе со своими дочерями — 19-летней Захарой и 18-летней Шайло.

Вероятный бойфренд Анджелина Джоли рэпер Akala. Фото: instagram.com/akalamusic/

Напомним, бывший муж Джоли Брэд Питт обвиняет ее в проблемах их детей. Также мы рассказывали 5 секретов красоты актрисы.