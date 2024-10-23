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Джоли влюблена в нового бойфренда — кто такой репер Akala

23 октября 2024 08:14
Валерия Соколенко - Редактор
Что известно о новом бойфренде Джоли рэпера Akala — фото и подробности
Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Валерия Соколенко - Редактор

Анджелина Джоли впервые за долгое время закрутила роман. Распространяются слухи, что она влюбилась в британского репера Akala.

Кто он такой и как начались их отношения, узнавала редакция Новини.LIVE

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Впервые сплетни об их не просто дружеских прогулках начали распространяться после совместного выхода с дочерьми актрисы Захары и Шайло на литературном фестивале "Калабаш", который проходил на Ямайке в мае прошлого года.

Через полгода их снова заметили, впрочем, уже на романтическом ужине в Милане. В последнее время репера постоянно видят рядом с Джоли. В частности, и во время пресстура фильма "Мария", в котором актриса сыграла главную героиню — оперную деву Марию Каллас.

Влюбленные жили вместе в гостинице во время Венецианского кинофестиваля в Италии, а также появились на красной дорожке в Лондоне. Однако ни разу не выходили в свет, как пара. Всегда держатся друг от друга подальше. Вероятно, скрывают свои отношения, чтобы жить поспокойнее.

 

Кто такой рэпер Akala?

Akala — британский рэпер, поэт, автор книг и активист. В своей музыке он совмещает элементы хип-хопа, регги и рок-музыки. Его настоящее имя — Кингсли Джемисон. Ему 41 год.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Akala (@akalamusic)

Творческую карьеру начал в середине 2000-х годов. Известность артист получил благодаря интеллектуальным текстам, в которых освещает социальные, политические и расовые проблемы.

Также Akala использует свои соцсети для освещения тем, которые его беспокоят. Он имеет влияние и доверие своей аудитории.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Akala (@akalamusic)

Напомним, Анджелину Джоли подловили с бойфрендом в отеле. Также стали известны новые детали войны актрисы с ее бывшим мужем Брэдом Питтом.

сплетни роман США Анджелина Джоли любовь

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