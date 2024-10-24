Анджеліна Джолі перейшла на новий етап стосунків з Akala — приватні деталі

Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Чуток про роман відомої акторки Анджеліни Джолі та репера Akala стає все більше. Інсайдери повідомили, що стосунки перейшли на новий рівень. Зірка "Містер і місіс Сміт" ймовірно познайомилась з друзями та родиною музиканта.

Про це пише Daily Mail.

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Анджеліна Джолі познайомилась з друзями та родиною Akala

У Анджеліни Джолі та Akala багато спільних інтересів. За інсайдерською інформацією, їм обом до вподоби історія. Репер надихає акторку своєю проникливістю. Музикант зачарував її розповідями про колоніальне минуле Великої Британії та видатних темношкірих діячів країни.

Селебріті поки не підтвердили стосунки, але джерела говорять, що дует "часто бачиться і регулярно проводить час разом". Akala познайомив обраницю зі своїми рідними.

"Вони регулярно зустрічаються та тусуються, і Akala подобається, яка вона безстрашна та незалежна", — додав інсайдер.

Пара познайомилася завдяки благодійній організації, яку вони двоє підтримували. Водночас інший інсайдер заперечив любовний зв'язок між цими артистами. Нібито репер насправді зустрічається зі своєю діловою партнеркою Шанель Ньюман.

Нагадаємо, чому світ вирішив, що Анджеліна Джолі закрутила новий роман. Також ми розповідали, хто такий Akala та коли він сподобався акторці.