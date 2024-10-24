Анджелина Джоли перешла на новый этап отношений с Akala.

Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Слухов о романе известной актрисы Анджелины Джоли и репера Akala становится все больше. Инсайдеры сообщили, что отношения перешли на новый уровень. Звезда "Мистер и миссис Смит" предположительно познакомилась с друзьями и семьей музыканта.

Об этом пишет Daily Mail.

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Анджелина Джоли познакомилась с друзьями и семьей Akala

У Анджелины Джоли и Akala много общих интересов. По инсайдерской информации, им обоим нравится история. Репер вдохновляет актрису своей проницательностью. Музыкант очаровал ее рассказами о колониальном прошлом Великобритании и выдающихся темнокожих деятелях страны.

Селебрити пока не подтвердили отношения, но источники говорят, что дуэт "часто видится и регулярно проводит время вместе". Akala познакомил избранницу со своими родными.

"Они регулярно встречаются и тусуются, и Akala нравится, как она бесстрашна и независима", — добавил инсайдер.

Пара познакомилась благодаря благотворительной организации, которую они двое поддерживали. В то же время другой инсайдер отрицал любовную связь между этими артистами. Якобы рэпер действительно встречается со своей деловой партнершей Шанель Ньюман.

Напомним, почему мир решил, что Анджелина Джоли закрутила новый роман. Также мы рассказывали, кто такой Akala и когда он понравился актрисе.