Анджелина Джоли вышла не красную дорожку с объемными кудрями

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Актриса Анджелина Джоли посетила премьеру своего фильма "Мария" в новом образе. Звезда поразила новой прической.

Об этом пишет People.

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Новый стиль Джоли

Звезда роскошно смотрелась в длинном шелковом платье нюдового цвета и черном жакете. На этот раз актриса, которая обычно выходит на красную дорожку с прямыми волосами, позировала перед камерой с объемными кудрями.

Свой новый образ для красной дорожки Джоли дополнила серьгами-каплями, яркой красной помадой и изящным макияжем глаз, с небольшим количеством теней и черной подводкой. Маникюр она сделала в тон губ, накрасив ногти алым цветом.

Анджелина Джоли с кудрями. Фото: Reuters

Анджелина Джоли на премьере фильма "Мария". Фото: Reuters

В байопике режиссера Пабло Ларрена "Мария" Джоли играет покойную оперную певицу Марию Каллас.

Напомним, бывший муж Джоли Брэд Питт обвиняет ее в проблемах их детей. А также мы подробнее рассказывали о любимом актрисе, рэпере Akala.